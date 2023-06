Půl tuny trhaviny na dvou místech a 200 metrů vysoký komín bývalé elektrárny Prunéřov šel k zemi

Šlo o nejvyšší stavbu, která bývalou elektrárnu připomínala. Do konce léta zmizí ještě kotelna. Bývalou elektrárnu, která patřila mezi největší znečišťovatele v regionu, nahradí paroplynová elektrárna nebo solární park.

„Věřím, že ten komín opravdu spadne, protože je železobetonový a odstřelit železobetonový komín není tak jednoduché, jako když odstřelujete třeba cihlový komín,“ řekl těsně před demolicí generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš.

500 kilogramů trhaviny

Bourání 200metrového komína připravovala demoliční firma od poloviny tohoto týdne.

„Komín se musel naládovat trhavinou – je jí na něj použito půl tuny na dvou místech. Je to rozdělené – horní části a dole. Jako první půjde ta horní část, která bude padat směrem na kotelnu, po dvou vteřinách pak bude následovat odstřel toho spodního zbytku,“ popsal mluvčí skupiny ČEZ Ota Schnepp.

Vzhledem k tomu, že pozemek elektrárny, a tedy i komín, stojí v blízkosti silnice I/13 na Chomutov a Karlovy Vary, musela tam policie zastavit provoz. Těsně před demolicí musely všechny kontrolní body na přístupových cestách k elektrárně potvrdit, že se v blízkosti demolice nikdo nenachází. Krátce před 11. hodinou pak začalo odpočítávání, po kterém se ozvaly dvě detonace.

Z elektrárny Prunéřov I teď zbývá už jen budova kotelny, tu chce ČEZ zbourat do konce léta.

Generální ředitel společnosti Daniel Beneš popsal, co by mělo na volné ploše vzniknout: „Počítáme s tím, že ten areál budeme využívat – ať už na to, abychom postavili fotovoltaické elektrárny, nebo abychom postavili ještě vedle paroplynový zdroj. Děláme také analýzu, jestli by tu nemohl stát malý modulární reaktor a další výrobní haly, které by mohly sloužit k činnostem, které souvisejí s moderní energetikou.“

Uhelná elektrárna Prunéřov II stojící v těsném sousedství prošla modernizací v roce 2016 – sloužit má do roku 2030.