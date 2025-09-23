Kominíkům začalo nejnáročnější období roku. V případě zanedbání kontroly hrozí i pokuta
Alespoň jednou ročně by měl komín vyčisit a prohlédnout kominík. Majitelům kotlů a kamen to ukládá zákon. Mnoho lidí to nechává na poslední chvíli. Září tak patří k obdobím, kdy mají kominíci nejvíc práce.
Kominík Karel Cvačka otevírá vymetací otvor komína v technické místnosti rodinného domu. Čekal jsem, že polezeme na střechu. „Dá se to jít zespoda, je to vlastně složité jako vybírací otvor, takže budeme vymetat směrem zespoda nahoru a tady pak vybereme ty saze,“ vysvětluje Cvačka.
00:00 / 00:00
Kominíkům začalo nejnáročnější období v roce. Zkontrolovat komíny a spalinové cesty si před začátkem topné sezóny nechává většina majitelů kotlů
Práší se, je to takhle normální? „Je to takhle normální, samozřejmě trošku nepořádku děláme, ale pan domácí to má perfektně připravené, takže stačí potom ty slze lehce vysát.“
Jsme u krbových kamen, která jsou připojená do už vyčištěného komínu. Co se musí vyčistit tady? „Je potřeba vyčistit i kouřovody od kamen směrem do komína,“ upřesňuje.
Zanedbané čištění
„Jak se říká, kam nechodí kominík, tak tam jezdí hasiči, ale když se zanedbá kontrola spalinové cesty, hrozí mimo jiné i pokuta až 10 tisíc korun. To horší, co se může stát, je vznícení sazí v komíně, ve spalinové cestě. Popřípadě to nejhorší, co se může stát, je otrava oxidem uhelnatým,“ vysvětluje Cvačka co se může stát, když se zanedbá vyčištění komínu.
V Tašovicích dokončili vodovod a kanalizaci. Napojí se na ně desítky domácností
Číst článek
Jaké má tedy majitel nemovitosti s komínem povinnosti? „Čištění spalinové cesty si může pan domácí udělat i sám. Dělá se dvakrát za rok, ale jednou za rok musí zavolat pověřenou osobu na kontrolu, což je kominík,“ upozorňuje kominík Cvačka.
Zadehtované komíny
Vloni odhalili v Česku kominíci několik stovek zadehtovaných komínů, ve kterých hrozilo vznícení sazí. To může mít tři základní důvody.
Cyklostezka Ohře se na německé straně prodloužila o desítky kilometrů. Rozšíření ji čeká i v Čechách
Číst článek
„Jeden je nedostatek spalovacího vzduchu. Druhý důvod může být špatné palivo, tedy u dřeva vlhké palivo, že ho nenechám třeba vyschnout, a třetí důvod je špatný stav komína, kdy ten komín nedokáže vyvinout potřebný komínový tah,“ vysvětluje prezident společenství kominíků Jaroslav Schön.
Dodává, že v současné době jsou dodací lhůty na čištění a kontroly komínů až tři týdny. Zákazníkům doporučuje čistit a kontrolovat komín hned po topné sezóně na jaře.
Podle statistik museli vloni v České republice vyjíždět hasiči k více než tisíci požárů v důsledku vznícení sazí v komíně.