Komisi pro kontrolu bezpečnostní inspekce povede Mašek. 'ANO je jako horda nájezdníků,' zní z opozice

Sněmovní komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) povede nominant hnutí ANO Jiří Mašek (ANO). Poslanci mu dali ve středeční tajné volbě přednost před Zuzanou Majerovou Zahradníkovou (ODS) a Mikulášem Ferjenčíkem (Piráti). Výsledky oznámil předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO). Praha 14:37 18. 4. 2018 (Aktualizováno: 15:08 18. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec ANO Jiří Mašek | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Místo v čele komise pro kontrolu GIBS se uvolnilo potom, co na na ně rezignoval začátkem března Zdeněk Ondráček (KSČM).

Ke zvolení bylo nutných 88 hlasů. Mašek jich dostal 105, Majerová Zahradníková 37 a Ferjenčík 30.

Mašek ve sněmovně řekl, že má na funkci předsedy komise pro kontrolu GIBS dostatečnou odbornost, protože v minulosti působil jako ředitel záchranné služby Královehradeckého kraje a člen bezpečnostní rady kraje.

Spokojení s výsledkem volby jsou poslanci hnutí ANO, jejichž kandidát zvítězil. Maška podporovali také komunisté, přestože neměli závazné hlasování, jak Radiožurnálu řekl místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Kritika od opozice

Zvolení nominanta hnutí ANO zkritizoval na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, podle něj se tím posiluje vliv premiéra v demisi Andreje Babiše na bezpečnostní složky.

Ovládání bezpečnostních složek ze strany trestně stíhaného premiéra pokračuje: včera "sundal" Murína, dnes si zařídil "samokontrolu" GIBS, protože komisi pro kontrolu GIBS povede poslanec vládní strany ANO — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 18. dubna 2018

K věci se vyjádřil i neúspěšný kandidát Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Zvolení Maška podle něj „ukazuje nakolik pan Faltýnek a inženýr Babiš drží slovo, když slibovali, že kontrolní komise Poslanecké sněmovny dostanou zástupci opozice“.

Poslanec KDU-ČSL Marek Výborný označil hnutí ANO za hordu nájezdníků. Vadí mu, že místo předsedy nedostala opozice. To vytýká hnutí ANO i Vít Rakušan z hnutí STAN. „Hlasovací koalice ANO a extremistů z SPD a KSČM se zase pochlapila a zvolila do čela komise pro dohled nad GIBS nominanta ANO. A to i přes všechny dohody i zvyky, že takové místo patří opozici. Smutné,“ napsal na twitteru.

Šéfem komise pro kontrolu GIBS zvolen zástupce vlády. ANO pokračuje v drancování ČR jako horda nájezdniků. Kontrolní pozice vždy patřily opozici. ANO opět popřelo to, co půl roku říkalo. — Marek Výborný (@MarekVyborny) April 18, 2018

Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek naopak podotkl, že opozice se nedokázala shodnout na jediném kandidátovi do čela komise. Proto ANO postavilo kandidáta vlastního. Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik zase uvedl, že si nevšiml, že by se v minulosti respektovalo právo KSČM jako opoziční strany mít vedení kontrolních orgánů.

GIBS v centru pozornosti

Inspekce bezpečnostních sborů budila v posledních týdnech pozornost hlavně kvůli sporu premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) s jejím ředitelem Michalem Murínem. GIBS koncem února oznámila, že Babiš se několikrát s Murínem sešel a na schůzkách vyzval šéfa inspekce k rezignaci, což by se obešlo „bez skandálu“. Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení. Premiér uvedl, že nemá k řediteli inspekce důvěru a zpochybnil hospodaření inspekce.

V úterý Murín oznámil, že z funkce odstoupí ke konci dubna a odejde do civilu. Pokud by ředitelem zůstal, mohlo by to podle něho vést ke zpochybňování výsledků práce GIBS.

Sněmovní opozice soudí, že se Babišova vláda snaží získat kontrolu nad bezpečnostními sbory včetně inspekce. Premiérův postup kritizuje i kvůli jeho trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo.