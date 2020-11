Než se komise k vyšetření chyb v epidemii svolá, je prosinec a blížící se volby, odmítá ji Červíčková

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) žádá zřízení sněmovní komise, která by zpětně posoudila postup vlády před nástupem druhé vlny epidemie. „Konkrétní závěr by byl nutný i pro veřejnost. Máme tu obrovskou část veřejnosti, která podléhá dezinformacím, nebo je sama šíří,“ obhajuje v Pro a proti Českého rozhlasu Plus Hamáčkův plán poslanec a místopředseda ČSSD Ondřej Veselý.

Praha 10:06 5. listopadu 2020