Komora musí znovu posoudit důtku pro zubařku, která odmítala ošetřovat ‚vyznavače totalit‘

ČSK se musí podle svého prezidenta Romana Šmuclera s rozsudkem nejdřív seznámit, pak rozhodne. Vítá, že komora bude mít pro své rozhodování judikát.

Spor se týká ortodontistky, která je společnicí jedné z pražských ordinací. Na webu se v roce 2020 pod nadpisem Naše filozofie objevilo sdělení, že „aby výsledek dlouhodobé spolupráce byl ideální, je důležité, abyste si vybrali nás, a my si vybrali vás“.

Z dalšího textu plynulo, že ordinace je otevřená klientům, kteří vědí, že odpovědnost leží i na jejich straně, že musí spolupracovat a dodržovat léčebný plán. Naopak ordinace nebyla pro „příznivce všech totalitních směrů, ruského, čínského, muslimského“, pro vyznavače dezinformací, lží a nesvobody, pro rasisty ani pro „mladou západní progresivní levici“, která podléhá totalitním ideálům a chce ostrakizovat lidi s odlišným názorem.

Česká stomatologická komora uložila zubní lékařce důtku podle organizačního řádu platného do konce roku 2020, a to kvůli tomu, že šlo o reklamu, která je klamavá a po etické stránce uráží stavovskou čest zubního lékaře. Komora zdůraznila, že poskytovatel zdravotních služeb, který má uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, je oprávněn pacienta odmítnout pouze ze zákonných důvodů a neměl by předem zavírat dveře nositelům určitých názorů.

„Na rozhodnutí soudu čekáme, abychom měli judikát,“ sdělil Šmucler s tím, že prezident na rozhodování v konkrétním případě nemá vliv. V obecné rovině chce komora podle něj normy pro zubní lékaře změkčovat. „Před časem jsme chtěli chránit pacienty jako v Německu nebo USA, ale úřady nám říkají, ať to necháme na lékařích, jak budou postupovat a co říkat, že nejsme na Západě,“ doplnil.

Zubní lékařka podala žalobu k Městskému soudu v Praze, argumentovala například svobodou projevu. Soud žalobu zamítl. Následovala kasační stížnost, které NSS vyhověl. Posuzované jednání mělo být hodnocené jako trvající delikt, protože text byl na webu dlouhodobě dostupný. Komora tak měla aplikovat novější organizační řád z roku 2021.

NSS zrušil rozhodnutí městského soudu i čestné rady České stomatologické komory. Uložení důtky tedy přestalo být pravomocné, v platnosti zůstalo jen rozhodnutí prvostupňového správního orgánu, jímž byla pražská oblastní čestná rada. Sporný text už na webu ordinace není dostupný.