Ministerstvo dá na kůrovcové kompenzace přes 3,5 miliardy. Vlastníci lesů žádali skoro třikrát tolik

Holé hřebeny dřív zalesněných kopců nebo rozsáhlé plochy jen s pařezy a uschlým klestím. Tak v posledních letech měnil kůrovec českou krajinu. Práci přidal hlavně lesníkům, kteří jen loni vytěžili skoro 34 milionů kubíků kůrovcového dřeva. Víc než 12 500 vlastníků lesů teď zažádalo o kůrovcový příspěvek za minulý rok. Od ministerstva zemědělství dostanou třetinu z požadovaných peněz. Podle resortu na to není víc financí ve státním rozpočtu. Olomouc 19:55 23. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kůrovec po sobě zanechal jen holé hřebeny | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jsme na hřebenu, kde prapůvodně před kalamitou rostl smrkový les. My se tady snažíme ten les co nejrychleji obnovit,“ popisuje Radiožurnálu jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Arnošt Buček.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak to vypadá s kůrovcovými kompenzacemi? Poslechněte si reportáž

„Pro nás byly extrémní poslední dva roky. Loni jsme vytěžili řádově necelých 820 kubíků a v roce 2019 necelých 860,“ dodává.

Na jednom svahu, který také padnul kvůli kůrovci, už pracují dělníci. Část skupiny zalesňuje, zatímco druhá natírá již zasazené stromky, aby je zvířata nezkousala dříve, než stihnou vyrůst.

„Potom, co se připraví porost, se plocha musí připravit k zalesnění – poshazuje se dohromady klest, zajistí se stavební materiál tak, aby ta skladba byla bohatší, plocha se zalesní a poté se několik let ošetřuje kvůli zvěři a případně se ještě vyžínají podle toho, jak moc roste buřeň a ta tráva tak, aby zdárně odrostly a vznikl tam nový les,“ přibližuje Buček.

Výrazné zhoršení zdravotního stavu lesů mezi roky 2018 a 2020 dle okresů | Foto: ÚHÚL

Podle jednatele čeká lesníky po likvidaci kůrovce hodně práce. Právě s výdaji na obnovu lesů mají vlastníkům pomoct státní příspěvky. Ministerstvo zemědělství tak chce dorovnat rozdíl mezi cenami dřeva na trhu a penězi nutnými k osázení a k péči o nový les.

Málo peněz, mnoho škod

Jenže předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů Jiří Svoboda upozorňuje na to, že příspěvky za loňský rok pokryjí jen zlomek škod, které kůrovec napáchal.

„Relace, kterou jsme si spočítali – to znamená, že jsme dostali něco jako osm procent vypočtené škody, nám připadá samozřejmě malá. Celá řada vlastníků, kteří už jsou vytěženi, nemají co prodávat a tam bude velký problém do budoucna, aby měli zdroje na to, aby holiny, které tam vznikly, mohli zalesnit a ta kultura byla řádně opečovávána,“ uvádí Svoboda.

Nedostatek sazenic a zvyšování jejich cen komplikuje obnovu lesů po kůrovcové kalamitě Číst článek

Jednatel olomouckých arcibiskupských lesů Arnošt Buček k tomu dodává, že vlastníkům budou chybět peníze třeba i na opravu lesních cest poničených při kůrovcové těžbě.

Ekologické organizace navíc kritizují podmínky k získání příspěvku. Podle Jaromíra Bláhy z hnutí Duha totiž nutí vlastníky, aby holiny rychle zalesnili umělou výsadbou.

„Zase to povede k vytváření stejnověkých kultur. Podmínky kompenzace, kteří vlastníci dostávají, poškozují budoucnost našich lesů tím, že nepřiznává kompenzaci vlastníkům, které ty souše nevytěží – ty souše tam v podstatě stíní půdu a je to pro les i jeho samovolnou obnovu podstatně lepší,“ komentuje.

Plocha těžeb a souší na území převážně jehličnatých porostů vylišených DPZ dle kůrovcové mapy k září 2020 v členění obcí s rozšířenou působností (9/2019 – 9/2020) | Foto: ÚHÚL

Ministerstvo ale s kritikou nesouhlasí. Vlastníci, kteří se rozhodnout souše v lese nechat, můžou podle mluvčího Vojtěcha Bílého čerpat jiné příspěvky.

„Takovýto vlastník lesa má možnost čerpat finanční podporu na přirozené zmlazení, které je pod stojícími soušemi iniciováno. Stejně tak má možnost čerpat finanční podporu určenou na podsadby těchto porostů,“ zdůrazňuje Bílý.

Příští rok už ministerstvo kůrovcové kompenzace vypisovat neplánuje. Tržní cena jehličnatého dříví totiž letos vzrostla. Resort teď připravuje nový dotační program, který má podpořit adaptaci českých lesů na změnu klimatu.