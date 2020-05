Dopad kompenzace na obce a kraje? ,Budeme muset zkrouhnout investice,‘ říká starostka

Kraje a obce vyvěšují černou vlajku. Přidávají se k protestu proti zákonu o kompenzačním bonusu pro živnostníky, o kterém jedná sněmovna. Podle nové úpravy by měl být bonus vyplácen právě na úkor obcí a krajů. „Doufáme, že zákon v této podobě platit nebude,“ řekl serveru iROZHLAS.cz primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Město by podle něj přišlo o 130 milionů korun. Praha 15:38 26. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Zdroj: ČTK

„Určitě to šlo nastavit jinak. Dostali jsme příslib od premiéra a dalších vládních představitelů, že se nebude sahat na rozpočtové určení daní. Vláda na něj sáhla a myslím, že je to v neprospěch těch skupin, o kterých se bavíme,“ řekl v úterním speciálu Plusu předseda Sdružení místních samospráv a europoslanec Stanislav Polčák (STAN).

K protestu proti novému zákonu, který po zamítnutí v Senátu opětovně projednává sněmovna, se už přidala Praha, Poděbrady nebo Pardubický kraj.

Přijdou o miliardy?

Například Brno by mohlo přijít až o půl miliardy, Jihomoravský kraj asi o 400 milionů, hlavní město by podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) přišlo o zhruba tři miliardy korun a Středočeský kraj by zase podle kalkulačky Svazu měst a obcí přišel o více než půl miliardy korun.

O velkou část příjmů by přišla i další velká města a kraje. Primátor Teplic Hynek Hanza (ODS) původně počítal s propadem okolo 120 milionů. „Podle kalkulačky Svazu měst a obcí to vychází na částku přesahující 200 milionů. Propad v příjmech se projevuje už v těchto měsících, protože jsme naposledy dostali v rámci rozpočtového určení daní 33 milionů korun místo 55 milionů. Zatím jsme omezili investice, které jsou komplikované například z hlediska odvolání proti stavebnímu řízení. Neradi bychom sahali na investice nebo na peníze na provoz,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Hanza.

Teplice mají podle Hanzy výhodu, že hospodaří s přebytkem a mají na účtu zhruba 700 milionů korun. Právě rezervními fondy by chtěl chybějící finance pokrýt. „Obce a kraje dokážou nakopnout podnikatelský sektor spíš takhle, než když nám pak budou vracet peníze prostřednictvím dotací. Neradi bychom, aby si stát bral od dobře hospodařících obcí peníze v případě, že je svévolně slibuje,“ dodal Hanza.

O 130 milionů korun by podle primátora Tomáše Macury přišlo statutární město Ostrava. „Doufáme ale, že zákon nakonec v této podobě platit nebude. Nechceme omezovat žádné investice,“ napsal serveru iROZHLAS.cz v SMS zprávě primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO).

Dopad na investice u menších obcí

Zejména menší obce nezvládnou podle Polčáka tak vysokou spoluúčast unést a budou muset pozastavit investice. Konkrétně už dopady vyčíslila například starostka města Mnichovice Petra Pecková (STAN). Podle ní se kvůli nemoci covid-19 sníží příjmy obce o 15 až 20 procent, o dalších pět procent se pak sníží v případě schválení zákona o kompenzačním bonusu. Celkem by to v případě Mnichovic dělalo dle odhadu Sdružení místních samospráv 15 822 205. Ve městě se aktuálně pracuje na šesti velkých investičních projektech a další dva jsou v plánu, takže šetřit se bude muset jinde.

„Podle mě to bude mít ještě větší důsledky. Struktura obcí je taková, že velkou část rozpočtů tvoří mandatorní výdaje. Není ale možné vypnout třeba čističku odpadních vod, přestat svážet odpad nebo propustit polovinu zaměstnanců. Obce pak budou muset zkrouhnout investiční výdaje, třeba my bychom museli škrtnout polovinu investičního rozpočtu a bude to mít i dopad na čerpání evropských peněz,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Pecková.

Schillerová trvá na spoluúčasti

Spoluúčast měst a obcí prosazuje ministryně financí Alena Schillerová. Alternativou k jejímu návrhu je vyplácení kompenzačního bonusu přímo ze státního rozpočtu, což prosazuje například poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL), který se Schillerovou o úpravě jednal.

Podle Bartoška stačí použít rozpočtovou rezervu a začít ze státního rozpočtu obratem vyplácet příspěvek fyzické osobě. Tímto způsobem podle něj lze vyplatit peníze OSVČ i malým společnostem s ručením omezením. „Tuto variantu zákon zná, nemusí se nic měnit a obce nemusí doplácet třetinu peněz a poté čekat na to, zda na ně zůstane či nezůstane nějaká dotace, aby tím zalepily díru ve svém rozpočtu,“ dodal Bartošek.

Ministr vnitra Jan Hamáček před jednáním sněmovny řekl, mechanismus, prostřednictvím kterého bude kompenzovat samosprávám výpadek příjmů způsobený kompenzačním bonusem, připraví ministerstvo pro místní rozvoj. Poslanci koaliční sociální demokracie podle něj podpoří vládní verzi opatření.

Zatažení obcí a krajů do kompenzace bránil v úterním speciálu Plusu poslanec Jan Volný (ANO). Podle něj do toho původně ministerstvo nechtělo zatáhnout obce a kraje. „Vyplacení těchto bonusů přes daňové slevy je to nejrychlejší a nejprůhlednější. Teď je nutné rychle pomoci OSVČ a malým firmám, aby se rozjely a neztrácely ani den,“ řekl Volný.