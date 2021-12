Fiala už pracuje na kompetenční žalobě, v pátek může být připravena, řekla Pekarová Adamová

Premiér Petr Fiala z ODS už připravuje kompetenční žalobu ve sporu s prezidentem Milošem Zemanem. Uvedla to v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce předsedkyně sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Hlava státu odmítá jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského z Pirátů. Kompetenční spor by dostal na stůl Ústavní soud, jeho předseda Pavel Rychetský odhadl, že rozhodnutí by mohlo trvat až pět měsíců. Praha 14:03 12. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Pekarová Adamová při jednání Poslanecké sněmovny. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pan Fiala na ni se svými spolupracovníky intenzivně pracuje, takže je připravována tak, aby mohla být velmi rychle podána poté, co bude potřeba,“ řekla Markéta Pekarová Adamová ve vysílání České televize. V pátek už bude podle ní kompetenční žaloba připravena. Podána by pak mohla být do Vánoc.

Zeman by měl podle Bartoše vládu jmenovat kompletně. ‚Bude bez Lipavského,‘ myslí si Schillerová Číst článek

Předseda Ústavního soudu ve čtvrtek pro Deník N odhadl, že projednávání kompetenční žaloby by mohlo trvat dva až pět měsíců. „S ohledem na procesní lhůty pro vyjádření účastníků by se délka řízení mohla pohybovat mezi dvěma až pěti měsíci. Jde ovšem o odhad, pro který zatím neexistuje dostatek empirických zkušeností,“ řekl Rychetský.

Jednou z možností, jak celý proces urychlit, může být podle Pekarové Adamové žádost o zrychlené projednání. „Myslím, že součástí žaloby by mělo být i to, že by mělo být požádáno o zrychlené projednání tak, jak je to možné podle ústavních právníků. Je to věc, která nesnese odkladu a měla by být projednána co nejdříve,“ dodala předsedkyně sněmovny.

Fialu čeká v pondělí schůzka s prezidentem v Lánech, kde by měli jednat o dalším postupu a případně i o termínu jmenování vlády.

‚Neústavní a naprosto absurdní‘

Právníci a politologové, které oslovil server iROZHLAS.cz, označují Zemanův postoj nejmenovat Lipavského jako neústavní a naprosto absurdní. Pokud Fiala kompetenční žalobu podá, odhadují experti, že by mu měl dát Ústavní soud za pravdu.

Ústava, článek 68 (1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.

(2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

Dlouholetý politik Miroslav Kalousek si ale myslí, že Zeman ani po rozhodnutí soudu Lipavského ministrem nejmenuje.

„Nejhorší je, že ať rozhodne Ústavní soud jakkoliv, tak neexistuje žádná moc, která by přinutila prezidenta ten dekret podepsat. Je zřejmé, že až do konce mandátu Miloše Zemana nebude Jan Lipavský jmenován ministrem zahraničí. Na to bych si vsadil cokoliv,“ řekl Kalousek v podcastu Ptám se já serveru Seznam Zprávy.

Jako důvody k nejmenování prezident v pátečním prohlášení na webu Hradu uvedl údajnou nízkou kvalifikaci kandidáta, postoj k Izraeli a visegrádské čtyřce a Lipavského návrh, aby se příští Sudetoněmecké dny konaly v Česku.

Zprávy nejen z východních Čech přinášely v letech 1992 až 2006 svým čtenářům Hradecké noviny. Několik digitalizovaných ročníků deníku najdete po přihlášení knihovním účtem v Národní digitální knihovně. | Zdroj výstřižku: Hradecké noviny, 13.7.1998, https://t.co/NZa8CeZkuU pic.twitter.com/AvPlML1Hq7 — Kramerius - Národní digitální knihovna (@kramerius_nkcr) December 10, 2021