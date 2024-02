Kompletní oprava Barrandovského mostu skončí ještě letos. Praha se rozhodla sloučit fáze oprav

Muže z Teplicka soud poslal na 12 let do vězení. Pět let zneužíval svojí nevlastní dceru

Dívku podle soudu zneužíval její otčím po dobu téměř pěti let. Začal s tím ve chvíli, kdy jí bylo pět let. Podle soudu muž dívku osahával, hladil po těle a dával jí penis do ruky.