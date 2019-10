Bez vody, jímky i čističky. U rozhledny na Špičáku postavili unikátní ekologické toalety se žížalami

Teď jsou na Špičáku u rozhledny toalety, které nepotřebují žádné chemikálie, jímku ani čističku odpadních vod. Jsou bezodpadové a zcela přírodní. O exkrementy se v nich totiž postarají speciální žížaly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak fungují bezodpadové a zcela přírodní toalety, zajímalo Jitku Englovou

„Jedná se o ekologické záchody, které fungují na bázi vermikompostování. Tento systém využívá schopnosti žížal přeměňovat exkrementy na velmi kvalitní organické hnojivo. Znamená to, že odpadový materiál z WC prostě žížaly sežerou a stráví. A zároveň se rozmnožují,“ vysvětluje Zuzana Candy z francouzské dodavatelské firmy.

Na Špičáku budou ve speciálním domku dva záchody. Fekálie odcházejí pomocí pojízdného pásu do jiné oddělené technické místnosti, takže záchody ani nezapáchají. Kompostér potřebuje údržbu pouze jednou ročně, kdy se zbylý materiál pod jezdícím pásem musí odstranit. Jinak se kromě běžného úklidu přímo na toaletách nemusí dělat nic.

Fotogalerie (6)







Poprvé v Česku

Francouzská firma existuje už 25 let a technologie je vyzkoušená v mnoha francouzských lyžařských střediscích, ale třeba také v Polsku. Nyní přichází i do Čech.

„My jsme dlouho nemohli najít nějakou technologii, která by vyhovovala ochraně přírody i nám, a pak jsme objevili tohle. Začali jsme se zajímat, jak to funguje. A pokud to funguje v Alpách, proč by to nemohlo fungovat na Šumavě,“ říká ředitel Skiareálu Špičák Vladimír Kasík.

Toalety jsou postavené tak, aby zapadly do šumavské přírody. Domek má sedlovou střechu a je natřen hnědou barvou. Netradiční ekologické WC začne na Špičáku sloužit od nadcházející zimní sezóny.