V komunálních volbách kandiduje za velké strany stále méně lidí. Polepšili si jen Piráti, STAN a SPD

Většina z devíti parlamentních stran má méně kandidátů v komunálních volbách než minule. A také víc než polovina uchazečů nastoupí za lokální politická uskupení.

„V České republice je velký počet velmi malých obcí, což vede k tomu, že se často v těch obcích staví kandidátky nezávislých kandidátů, které mají poměrně velký úspěch,“ vysvětluje pro Radiožurnál jeden z důvodů analytik České televize a politolog Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Kamil Švec.

Lidovci přišli ve srovnání s minulými komunálními volbami o 11 procent. „Vždy je to otázka skutečně místní a je to na místních stranických orgánech, aby se dokázalo zajistit to, aby se v daných regionech nebo obcích postavily kandidátky,“ hodnotí situaci předseda strany Pavel Bělobrádek.

Komunisté staví o pětinu méně kandidátů a sociální demokraté o 27 procent. Za TOP 09 kandiduje víc než o polovinu lidí méně.

Bez jediného kandidáta. Nejméně v 17 českých obcích v říjnu nebudou komunální volby Číst článek

„Mnoho našich kandidátů, kandiduje buď na speciálních volebních uskupeních, pro konkrétní místo v konkrétním městě či obci, případně naši kandidáti kandidují na kandidátce nám politicky blízké politické strany,“ vysvětluje předseda strany Jiří Pospíšil.

ODS přišla zhruba o šest procent kandidátů.

„Celkově začíná být menší zájem o komunální politiku. Je to na základě zákonu o střetu zájmů, na základě toho, jak jsou kriminalizováni politici v komunálu, já to visím i kolem sebe, lidem se do toho nechce. A když vezmeme ty menší obce, tak tam to často lidé dělají i zadarmo. Dělají to, protože chtějí, aby ta obec prosperovala. A pak když je někdo napadne a začne je kriminalizovat, tak to opravdu nemají za potřebí,“ informuje místopředsedkyně strany Alexandra Udženija.

Hnutí ANO za čtyři roky posílilo, ale uchazečů v komunálních volbách postaví podobně jako v těch minulých tedy necelých devět tisíc.

„Z praktických zkušeností komunální politiky je jasné, že není vůbec jednoduché postavit kvalitní kandidátku s kvalitními kandidáty. Dneska se lidé nehrnou do politiky ani na komunální úrovni,“ vysvětluje místopředseda ANO Richard Brabec.

Svého vítěze zná už před volbami šest městských částí Prahy. Přihlásil se v nich pouze jeden subjekt Číst článek

Polepšili si Starostové a nezávislí, celkem o 21 procent.

„Máme kandidátní listiny téměř ve všech větších městech, ve všech statutárních městech v České republice, a už prostě neplatí, že STAN je tím hnutím, jejichž kandidáti se objevují pouze na obcích, že je jakýmsi venkovským hnutím. Ukazuje se, že to naše zastoupení ve městech je čím dál tím větší, a máme mnoho ambiciózních kandidátek, u kterých si skutečně myslíme, že by mohly být úspěšné. A zástupci z těchto kandidátek by se mohli dostat i do větších měst,“ je s kandidátkami spokojený místopředseda hnutí Vít Rakušan.

Kandidátů za Piráty bude trojnásobek oproti minulým komunálním volbám, a to 3000 lidí.

„My jsme se rozhodli, že budeme stavět kandidátky jenom tam, kde máme místní sdružení, nebo kde jsme byli silný a máme tam řadu příznivců, takže kandidujeme ve zhruba stovkách obcí,“ říká předseda Pirátské strany Ivan Bartoš.

Hnutí SPD v minulých komunálních volbách nekandidovalo. Letos postaví 4500 kandidátů.