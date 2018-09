Komunální volby 2018. Voličské průkazy nejsou, matoucí mohou být různě barevné obálky

Do komunálních voleb zbývá už jen čtrnáct dní. Češi rozhodnou o novém složení zastupitelstev měst a obcí, které mají na starosti obecní peníze a řeší problémy blízké každodennímu životu. Server iROZHLAS.cz připravil nejobsáhlejšího volebního průvodce, ve kterém najdete vše důležité. Komunální volby se uskuteční spolu se senátními 5. a 6. října. O místa v zastupitelstvech bojuje více než 216 tisíc kandidátů. Rozdělí si přes 60 tisíc mandátů. Komunální volby 2018 Praha 10:06 22. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Zdeněk Němec / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

O čem se hlasuje?

O obsazení zastupitelstev ve městech a obcích po celém Česku. Desítky tisíc zastupitelů mohou řešit konkrétní problémy občanů, se kterými se každý den potýkají. Objem peněz a dopady jejich rozhodování na život je ve velkých městech srovnatelný s leckterým ministerstvem. Zároveň také ze svého středu volí starostu nebo primátora.

Obecní zastupitelstva a starostové mají v Česku dlouhodobě největší důvěru veřejnosti ze všech sledovaných ústavních institucí. Předčí i jinak tradičně váženého prezidenta. Přesto jsou komunální volby méně sledované než ty sněmovní, volební účast se v posledních letech pohybuje kolem 45 procent. V Česku bylo ke konci loňského roku 6258 obcí a čtyři vojenské újezdy.

Koho volíme?

Letošních komunálních voleb se zúčastní více než 220 navrhujících stran, hnutí a koalic, které většinou mají pouze místní charakter. O místa v zastupitelstvech se uchází přes 216 tisíc kandidátů. Ze stran a hnutí nejvíce kandidátů navrhuje KDU-ČSL, následovaná KSČM, ČSSD a ODS. Rozdělí si přes 60 tisíc mandátů, které tvoří zastupitelstva obcí a měst.

Zvláštní postavení má Praha a 26 statutárních měst. V čele nemají starostu, ale primátora a jejich území se může členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. Například obyvatelé Prahy tak budou kromě „velkého“ zastupitelstva hlavního města volit i „malá“ zastupitelstva 57 městských částí.

Kdo může volit?

Každý svéprávný občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl 18 let a který má v obci trvalý pobyt. Právo volit mají i občané všech členských států Evropské unie. Podle doporučení ministerstva vnitra jim stačí potvrzení o přechodném pobytu. Musí ale obecnímu úřadu podat žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, a to do 3. října. Pokud v něm již není zapsán.

Kdy se volby konají?

V pátek 5. a sobotu 6. října 2018. První den budou volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00, druhý den pak od 8.00 do 14.00.

Lze volit v kterékoliv volební místnosti?

Nikoliv. Hlasovat musíte na určeném místě a v konkrétní volební místnosti. Kam jít volit, vás informuje starosta obce do 20. září. Oznámení může například vyvěsit na úřední desce obecního úřadu, případně může využít také místní tisk nebo rozhlas. Informace také můžete dostat do schránky spolu s hlasovacími lístky, které by měly dojít do 2. října. Pokud je více volebních míst, upřesní starosta, do které volební místnosti máte jít hlasovat.

Co dělat, když nebudu v místě trvalého pobytu?

Nemůžete volit. Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává.

Co když nevím, kam jít volit?

Obraťte se před volbami nebo i v den hlasování na svůj obecní úřad.

Mohu volit v zahraničí?

Nemůžete. A volit nemůžete ani v případě, že žijete v zahraničí. Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává.

Občanský průkaz, hlasovací lístky a úřední obálky

Co všechno si s sebou vzít k volbám?

Stačí doklad totožnosti. Pokud jste ale cizinec, který může volit, musíte s sebou mít i průkaz o povolení k pobytu. Můžete si přinést i sadu svých hlasovacích lístků, které dostanete do schránky. Stejnou sadu ale případně dostanete i od okrskové komise přímo ve volební místnosti.

Co vás čeká ve volební místnosti?

Prokážete se dokladem totožnosti - občanským průkazem nebo pasem. Cizinec se musí prokázat průkazem o povolení k trvalému či přechodnému pobytu. Komisař si vás pak odškrtne v příslušném seznamu a vydá vám úřednické obálky, případně i hlasovací lístky.

A když nemám občanský průkaz ani pas?

Pokud chcete získat občanský průkaz, abyste mohli jít volit, vydá vám obecní úřady obcí s rozšířenou působností občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, který bude platný jeden měsíc. Získat ho můžete i na počkání. Žádost ale musíte podat spolu se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Musím jít za plentu?

Ano. Když si u komise vyzvednete úřednickou obálku, musíte se odebrat za plentu. Až tam do ní vložíte hlasovací lístek. Nesmíte jej do obálky dát před volební komisí ani nikým jiným. Hlasování musí být tajné. Jestliže neodejdete za plentu, komise vám neumožní hlasovat.

Může se mnou jít za plentu manžel, otec nebo dítě?

Ne. Musí zůstat zachováno právo na tajné hlasování. Pokud ale máte zdravotní potíže nebo neumíte číst a psát, může jít s vámi za plentu jiný volič, který vám s hlasováním pomůže. Nemůže to být ale člen volební komise.

Jakým způsobem se hlasuje?

Pro komunální volby platí, že můžete hlasovat jak pro jednu konkrétní stranu, tak i zakřížkovat kandidáty napříč stranami. Vybíráte si tak jeden ze tří způsobů hlasování:

Na hlasovacím lístku zakřížkujete pouze jedno politické skupení. Dáte tak hlas všem jeho kandidátům.

Můžete zakřížkovat pouze kandidáty napříč politickými uskupeními. K dispozici máte tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva.

Oba způsoby můžete zkombinovat. Zakřížkujete jednu stranu a zároveň i kandidáty z ostatních stran. Primárně tak dáte hlas jednotlivým kandidátům. Z označené strany pak vaše hlasy získá pouze tolik kandidátů, kolik zbývá do počtu členů zastupitelstva.

Hlas je neplatný, pokud nezakřížkujete žádnou stranu ani kandidáta. Nebo naopak zakřížkujete více stran najednou a také pokud označíte více kandidátů, než je počet členů zastupitelstva.

Označený hlasovací lístek poté vložíte do úřední obálky. Pak už jen stačí vhodit obálku s hlasovacím lístkem před komisí do volební urny.

✨ Kouzla s volebním lístkem. Za 15 dní se může u urny blýsknout! pic.twitter.com/yfbKbDqrhh — Události Brno (@UdalostiBrno) 20. září 2018

Jak zjistím počet členů zastupitelstva?

Z hlasovacího lístku, kde je v záhlaví uveden název obce a počet členů zastupitelstva. Nebo se stačí zeptat okrskové volební komise.

Na co si dát pří hlasování největší pozor?

Pokud bydlíte v územně členěném městě nebo v Praze, dostanete hlasovací lístky dva - do „velkého“ městského zastupitelstva a do „malého“ zastupitelstva městské části. Pokud tedy bydlíte na Praze 3, budete volit jak zastupitelstvo hlavního města zasedající na magistrátu, tak zastupitelstvo třetí městské části.

Hlasovací lístek pro „velké“ městské zastupitelstvo má v levém okraji růžový pruh. Oba tyto hlasovací lístky pak vkládáte do jedné šedé úřední obálky.

Komunální volby se navíc letos na některých místech konají společně s volbami do Senátu. Úřední obálky a hlasovací lístky jsou proto od sebe barevně odlišené. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé. Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté.

Hlasovací lístek pro komunální volby může být vytištěn oboustranně. Přeložení ani natržení nemá na platnost lístku vliv.

Výsledky mohou být až v noci ze soboty na neděli

A když se spletu?

Pokud jste ještě nehodili lístek do volební urny, nic se neděje. Můžete si od komise vyžádat novou sadu hlasovacích lístků. Nezapomeňte ale, že hlasování je tajné.

Co když nemohu ze zdravotních důvodů přijít do volební místnosti?

Obrátit se dopředu na obecní úřad v místě trvalého pobytu. Pokud jste doma ve svém volebním okrsku, může pak někdo z vašich příbuzných nebo známých ještě v den hlasování poprosit o pomoc okrskovou komisi přímo ve volební místnosti.

Její členové k vám poté zdarma přijdou s přenosnou volební schránkou, kam můžete vhodit svůj hlas.

A když přijdu pozdě?

Volební místnosti se v prvním kole zavírají v sobotu 6. října ve 14.00. Před ukončením hlasování ale komise umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Poté už ale nikdo hlasovat nemůže.

Kdy budou známy výsledky?

Jakmile se uzavřou volební místnosti, začnou komise hlasy sčítat. A počítání bude na některých místech dlouhé a náročné. Celkové výsledky z velkých měst a obcí mohou být známy až v noci ze soboty na neděli.