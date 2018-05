Komunální volby přehledně: ovládne krajská města opět hnutí ANO?

Přestože v počtu mandátů v komunálních volbách pravidelně dominují sdružení nezávislých kandidátů, stav v krajských městech se liší – v roce 2014 je ovládlo převážně hnutí ANO. Tehdejší volební klání vyhrálo i na počty hlasů rozmělněných mezi desítky politických subjektů.

Jak to bude letos? Přečtěte si, kdo se uchází o křesla v krajských městech. Stačí kliknout na název města v odrážce, která vás dovede na příslušnou pasáž. Redakce přehled pravidelně aktualizuje.

Klikněte na město, které vás zajímá:

Praha: hnutí ANO vs. Piráti

Hnutí ANO v roce 2014 ovládlo většinu krajských měst včetně Prahy. A právě ve vedení hlavního města lze očekávat asi největší změny – o primátorský post se totiž už nebude ucházet dosavadní šéfka Adriana Krnáčová (ANO), která je podle svých slov už unavená a chce si odpočinout.

Hnutí tak do komunálních voleb povede pražský zastupitel a nově i poslanec Patrik Nacher (za ANO). Ten se specializuje na finanční gramotnost a sociální politiku, patří také mezi podporovatele stávající primátorky.

Na paty by mu v hlavním městě mohli šlapat Piráti, kteří zde výrazně uspěli loni ve sněmovních volbách. Strana do boje o pražské křeslo vyšle lékaře a politického nováčka Zdeňka Hřiba.

„V Praze může ANO doplatit na rozkopanost metropole a na to, že lidé s tím osobně spojují Adrianu Krnáčovou. Ta už sice kandidovat nebude, ale špatná zkušenost s ní se může i tak dost projevit,“ řekl k tomu politolog Josef Mlejnek mladší z Univerzity Karlovy.

Silnou pozici by v Praze mohly získat také ODS či TOP 09. Ta se pro podzimní klání spojí s hnutím Starostové a nezávislí, v případě ODS se zase rýsuje spojenectví se Soukromníky. „Předchozí spolupráce se ukázala jako velmi úspěšná, proto na ni navážeme i v komunálních a senátních volbách,“ řekla mluvčí ODS Jana Havelková.

Favority ODS jsou Svoboda a Udženija

Jméno lídra strana oznámí zřejmě zkraje června, mezi favority podle pražského šéfa Tomáše Portlíka by mohli patřit exprimátor Bohuslav Svoboda a první místopředsedkyně strany Alexandra Udženija. „Zásadní téma pro nás bude rozpočet a rozvoj Prahy. O velkých vizích všichni mluví, ale nebude je z čeho plnit. Město na vlastní konzumaci spotřebuje zhruba o 20 miliard víc než 2013,“ doplnil.

To TOP 09 společné lídry už našla, a to předsedu strany Jiřího Pospíšila a právničku Hanu Marvanovou. Do voleb půjdou pod heslem „Spojme síly pro Prahu“.

Až v červnu pak s lídrem přijde ČSSD, do čela pražské kandidátky by se mohl postavit syn známého herce Jakub Landovský. „Zatím sbírá nominace, podle mne je to ale jednoznačný favorit,“ uvedl šéf pražské buňky Petr Pavlík.

Sociální demokraté nyní tvoří současnou koalici s hnutím ANO a Trojkoalicí. Ta se tak na podzim už na volebních lístcích neobjeví – když se hnutí STAN dohodlo na nové spolupráci, jako vlastního lídra si vybrali lidovci současného radního Jana Wolfa. KDU-ČSL navíc letos přijde o starostu Prahy 7 a poslance Jana Čižinského, který do voleb půjde samostatně, tedy pokud se mu podaří pro jeho uskupení Praha Sobě získat dostatek podpisů. Současně i pozastaví své členství v KDU-ČSL, vyzvalo ho k tomu celostátní vedení strany.

Komunisté pak nasadí Martu Semelovou. Exposlankyně, která v minulosti vzbudila pozornost například kontroverzními výroky ohledně politických procesů v 50. letech, v současnosti vede klub KSČM v pražském zastupitelstvu.

Nováčkem komunálních voleb je pak SPD – hnutí by mělo kandidáty podle mluvčí Michaely Dolenské vybrat do konce května. „SPD podpoří kampaň především v krajských a okresních městech. Rozpočet se teprve připravuje. Budeme spoléhat na aktivitu našich lidí a kontaktní kampaň, jako tomu bylo doposud,“ uvedla.

Brno: křeslo obhajuje Vokřál

V Brně bude o znovuzvolení usilovat současný primátor Petr Vokřál z hnutí ANO. Jasno má o svém lídrovi také další velký hráč moravské metropole – ČSSD do komunálních voleb povede Oliver Pospíšil, magistrátní zastupitel a šéf brněnské buňky, který na postu nahradil poslance a exprimátora Romana Onderku.

Lidovce v Brně povede primátorův náměstek Petr Hladík, Stranu zelených zase Jasna Flamiková, ředitelka Nadace Veronica zabývající se ochranou přírody. Lídrem TOP 09 bude náměstek primátora v Brně Jaroslav Kacer.

Volební jedničkou ODS v Brně bude advokátka Markéta Vaňková, Piráty v Brně povede radní Tomáš Koláčný. Ti v roce 2014 kandidovali společně s hnutím Žít Brno, formace se tehdy dostala i do vedení města. Domluvit se na spolupráci subjekty chtěly i letos, Piráti však neprojevili zájem mít zástupce Žít Brno na žádném z prvních pěti míst kandidátky. Zda tedy bude koaliční hnutí s náměstkem Matějem Hollanem s někým spolupracovat, vytvoří svou kandidátku, nebo do voleb vůbec nepůjde, zatím není jasné.

V SPD bude lídrem vysokoškolský pedagog Ivan Fencl, který se o přízeň voličů ucházel už ve sněmovních volbách loni na podzim, ovšem bez úspěchu. KSČM v Brně povede do voleb zastupitel Martin Říha.

Ostrava: boj ekonoma, hasiče i geodeta

Hnutí ANO povede současný primátor Tomáš Macura. Do čela společné kandidátky ODS, TOP 09 a Strany soukromníků byl zase zvolen někdejší ředitel moravskoslezských hasičů a nynější senátor Zdeněk Nytra.

Lidoveckou kandidátku povede v Ostravě náměstek primátora Zbyněk Pražák, do čela Pirátů se zde postaví železniční geodet a odborný garant pro dopravu David Witosz.

Další volební lídři však v Ostravě zatím chybí. ČSSD si ho podle krajské tajemnice Petry Krejčířové zvolí až ke konci května, podobně jsou na tom i dalších strany, které budou kandidátky sestavovat v následujících týdnech.

Co letos od voleb čekat? Nejzajímavějším momentem letošních komunálních voleb by podle politologa Josefa Mlejnka mladšího z Univerzity Karlovy mohlo být, nakolik se podaří opět uspět hnutí ANO. „Pokud uspěje, mohlo by ho to posunout ještě více k pozici strany relativně ukotvené v českém stranickém systému,“ popsal. Podle Mlejnka je totiž pro strany a hnutí klíčové: „Pro každou politickou stranu platí, že bez ukotvení v komunální politice může jen obtížně uhájit dlouhodobou existenci coby strany relevantní na celostátní parlamentní úrovni – což se třeba bude hodně týkat TOP 09, STAN a nezávislých i Pirátů.“

Plzeň: lídři zatím chybí

Lídra pro komunální volby v Plzni už vybrala nejmenší koaliční strana magistrátu – lidovci. Je jím nynější náměstek primátora Petr Náhlík.

Další strany většinou ještě nerozhodly. Současný plzeňský primátor Martin Zrzavecký z ČSSD se ale už nechal slyšet, že svou pozici v čele města bude chtít obhájit. „Finále by mělo být asi v polovině června, kdy by měla okresní konference schválit kandidátní listinu včetně lídra,“ řekl už dříve.

Koncem května by chtěla mít jasno ODS, jejímž místním šéfem je poslanec první náměstek primátora Martin Baxa. Ten by se mohl současně ucházet i o pozici lídra, zatím prý ale není zcela rozhodnutý.

Druhý nejmenší partner současné radniční koalice, Občané patrioti, zatím jedná o možné volební spolupráci se STAN, se kterým spolupracují i na krajské úrovni. Vedle toho vyjednávají například i se Svobodnými, s Hnutím pro zdraví a sport a s TOP 09. Zda se nakonec spojí do širšího volebního partnerství, by mělo být jasné do konce května.

Lídrem komunistů by se v Plzni mohl stát místní zastupitel, bývalý krajský radní Václav Štekl – potvrdit ho musí ale ještě městská nominační konference, která se sejde zkraje června.

Karlovy Vary: úspěch nezávislých

V Karlových Varech bude chtít zopakovat úspěch z posledních dvou komunálních voleb Karlovarská občanská alternativa (KOA). „Kandidátku připravujeme, rádi bychom ji měli kompletní do konce května. Kandidátku KOA povedu jako lídr a budu se snažit obhájit pozici primátora,“ řekl primátor města Petr Kulhánek.

Svého lídra už znají karlovarští Piráti, bude jím politolog Jindřich Čermák. Piráti, na rozdíl od posledních voleb, budou v krajském městě kandidovat samostatně. Ostatní strany a hnutí kandidátky teprve sestavují.

České Budějovice: prvenství obhajuje ANO

Nejsilnější strana tamního zastupitelstva, hnutí ANO, by do boje o křeslo v čele města mohla nasadit současného primátora Jiřího Svobodu. Ten už dříve uvedl, že nechá složení kandidátky na svých spolustranících. „Kandidátku určuje hnutí, názor jednotlivce nehraje zase až tak velkou roli,“ uvedl. Jasno by hnutí mělo mít na konci května, kdy bude návrh kandidátky schvalovat.

Obdobně jsou na tom i další strany, které budou lídři vybírat v následujících týdnech. To je i případ koaličního partnera hnutí – ČSSD.

Oproti tomu svého lídra si už zvolilo nejsilnější opoziční hnutí Občané pro Budějovice – je jím bývalý primátor Juraj Thoma. Ten čelil obžalobě ze zneužití pravomoci, odvolací pražský vrchní soud ho ale letos v březnu zprostil obžaloby. TOP 09 ve městě povede místní zastupitel Tomáš Bouzek.

Hradec Králové: vláda místního sdružení

Úspěšní kandidáti z minulých voleb až na výjimky chtějí v Hradci Králové mandát obhajovat. O přízeň voličů se tak bude opět ucházet hradecký primátor Zdeněk Fink, který v čele města stojí už od roku 2010. Nestraník a původní profesí lékař v roce 2014 kandidoval za Hradecký demokratický klub, sdružení místních občanů tehdy i volby do hradeckého zastupitelstva vyhrálo – získalo 12 mandátů.

Koaliční TOP 09 se pro podzimní volby spojí s Liberální ekologickou stranou (LES) – jejím kandidátem na primátora bude nestraník advokát Ervín Perthen. „Ideální by bylo dosáhnout dvouciferného výsledku,“ uvedl k volebnímu klání.

Další koaliční strany, tedy ČSSD a Koalice pro Hradec, kterou tvoří lidovci a nestraník, mají už také jasno. Hradeckou kandidátku sociálních demokratů chce opět vést náměstek hradeckého primátora Milan Jaroš. Lidoveckou Koalici pro Hradec povede náměstkyně primátora Anna Maclová.

Na druhé příčce se v minulých volbách umístilo ANO, skončilo však tehdy v opozici. Hnutí vybere svou jedničku až začátkem června. Oproti tomu jasno má už ODS – lídrem královéhradecké kandidátky bude předseda tamního florbalového klubu a zároveň místopředseda místní buňky ODS Michal Moravec.

Jihlava: hledá se nový primátor

Jihlavský primátor Rudolf Chloupek z ČSSD už dříve avizoval, že v čele města dále pokračovat nechce. Na pozici jedničky ho tak na sociálnědemokratické kandidátce nahradí jeho současný náměstek Vratislav Výborný. Lidovce povede další náměstek primátora Jaromír Kalina.

Poslední koaliční partner v Jihlavě, tedy hnutí ANO, které minulé volby vyhrálo, zatím o lídrovi nemá jasno. Mohl by se jím ale stát dosavadní náměstek Radek Popelka, který stál v čele kandidátky i v roce 2014.

Svého jihlavského lídra představili i občanští demokraté, kteří nasazují novou tvář – jedničkou je středoškolský pedagog a podnikatel Petr Laštovička. Sdružení STAN a nezávislých kandidátů povede ve městě někdejší radní Karolína Koubová z Forum Jihlava, komunisty ekonom Ladislav Vejmělek.

Piráti podle krajské koordinátorky Michaely Vodové zatím dohodli společnou kandidátku s více subjekty v některých menších městech. V krajské Jihlavě zvažují spolupráci s TOP 09. Konkrétní jména by měla strana znát do konce května, uvedla Vodová. Stejně tak jasno o svém lídrovi nemá ve městě zatím ani SPD.

Liberec: odpadlíci z hnutí ANO

Kompletní kandidátku v Liberci zatím představili jen občanští demokraté. Do voleb je povede osmačtyřicetiletý Petr Židek, který se zabývá poradenstvím v eGovernmentu a veřejné správě.

Lídra pro Liberec už má ANO, vsadilo na ředitele Technického muzea v Liberci Jiřího Němečka, který v minulosti působil mimo jiné jako ředitel jednoho ze závodů Škoda Auto Mladá Boleslav.

Současný primátor Tibor Batthyány, zvolený před čtyřmi lety za ANO, bude kandidovat za nové hnutí PRO 2016. Vytvořili ho bývalí politici ANO, kteří stejně jako on přišli o členství poté, co v prosinci 2016 předsednictvo hnutí organizaci v Liberci zrušilo.

Náměstek primátora Jan Korytář povede stejně jako před čtyřmi lety do voleb Změnu pro Liberec. Hnutí tehdy volby vyhrálo, když pro něj hlasovalo 25,46 procenta voličů, a v zastupitelstvu získalo 12 mandátů z 39. Změna se spojila s ANO a dohromady mají většinu 21 hlasů. Dlouhodobě ale koalicí na liberecké radnici zmítají spory, které dokonce před rokem vyústily ve vypovězení koaliční smlouvy. Navenek se však nic nezměnilo.

Svého lídra už v Liberci oznámili také Starostové pro Liberecký kraj, které povede jednatel Euroregionu Nisa Jaroslav Zámečník. Komunisté nebo sociální demokraté své kandidátky teprve připravují. Do podzimních komunálních voleb v Liberci zřejmě nepůjde Česká pirátská strana.

„V krajském městě nemáme dost lidí na sestavení samostatné kandidátky,“ řekl předseda buňky na Liberecku Ondřej Kolek. O spojení s jiným politickým uskupením Piráti neuvažují.

Olomouc: kumulace funkcí primátora

V Olomouci, kde nyní vládne ČSSD spolu s ODS, KDU-ČSL a TOP 09, budou v čele kandidátek většinou známá jména.

Sociální demokracii povede do komunálních voleb primátor a poslanec Antonín Staněk. Lídrem hnutí ANO bude manažer Miroslav Žbánek, KDU-ČSL povede náměstek primátora Ladislav Šnevajs. ODS do voleb nasadí dalšího náměstka Martina Majora.

Česká pirátská strana v Olomouci spojí síly s hnutím STAN. Lídrem společné kandidátky je šestatřicetiletý vysokoškolský učitel a expert na mezinárodní terorismus Hynek Melichar. Lídrem nového hnutí Společně bude spolumajitel společnosti Arboeko Stanislav Flek.

Pardubice: boj radních

Křeslo primátora bude v Pardubicích obhajovat Martin Charvát z ANO, povede tak i místní kandidátku hnutí. Ve volbách se utká například se svým náměstkem Jakubem Rychteckým z ČSSD nebo opozičním zastupitelem Karlem Haasem (ODS).

O voličské hlasy bude usilovat i koalice tvořená sdružením Pardubáci, STAN a Patrioti Pardubic, lídrem bude František Brendl (Pardubáci). Koalici vytvoří i TOP 09, KDU-ČSL a hnutí Nestraníci. První pozici na kandidátce obsadí zastupitelka a podnikatelka Ludmila Ministrová (TOP 09), dvojkou je městský radní František Weisbauer (KDU-ČSL).

Ústí nad Labem: táhne fórum občanů

Primátorský post bude obhajovat v krajském městě Věra Nechybová, která povede Ústecké fórum občanů. Nechybová byla původně členkou hnutí ANO. To do voleb do ústeckého magistrátu povede předseda oblastní ústecké organizace Petr Nedvědický.

Lídra zatím vybírají sociální demokraté, stejně tak ODS. Sestavovat kandidátky na Ústecku teprve budou také komunisté. „Chtěli bychom mít jasno do června,“ řekl hejtman a starosta Bíliny Oldřich Bubeníček.

Zlín: kolize se Senátem

V čele Zlína by mohl znovu stanout dosavadní primátor Miroslav Adámek (STAN), který chce v podzimních komunálních volbách obhajovat svůj mandát. Definitivní rozhodnutí o podobě kandidátky hnutí v krajském městě však padne až po květnových doplňovacích senátních volbách na Zlínsku, v nichž Adámek kandiduje.

Kandidátku ve Zlíně představilo také hnutí ANO, které spolu se STAN tvoří ve Zlíně koalici. Jejím lídrem by měl být manažer logistické společnosti a předseda městské organizace ANO Roman Kaňovský. Potvrdit ho ale musí ještě krajský sněm, který se bude konat na konci května, uvedla krajská manažerka Kateřina Vašicová. Minulý lídr ANO ve Zlíně, náměstek primátora Patrik Kamas, už kandidovat nehodlá.

Kandidátku KDU-ČSL by měl jako jednička vést právník a městský zastupitel Aleš Dufek. Její konečná podoba se však podle okresní tajemnice strany Evy Huťťové ještě připravuje.

Kandiduje i senátor Valenta

Kandidaturu za Soukromníky už potvrdil senátor a krajský zastupitel Ivo Valenta. „Rád bych se podílel na řízení města buď jako zastupitel, nebo pokud si to voliči budou přát, jako člen rady města. Jednání ohledně spolupráce však stále ještě probíhají, a to se Svobodnými a ODS, proto v tuto chvíli nechci spekulovat o tom, s kým vytvoříme kandidátku ani kdo bude stát v jejím čele,“ uvedl Valenta.

Na kandidátce pracuje i ČSSD. Její minulý lídr Vlastimil Drtil i druhý kandidát v pořadí Roman Vaigel však nedávno zastupitelstvo předčasně opustili a znovu do něj už kandidovat neplánují. Krajský tajemník strany Tomáš Šenkeřík řekl, že by kandidátní listina mohla být hotová do konce června.

Kandidátku dolaďuje také KSČM, jejího lídra musí schválit ústřední výbor strany. Hotovou ji zatím nemá ani ODS. TOP 09 se podle předsedy její místní organizace Milana Baroně snaží najít partnera, se kterým by mohla jít do podzimních voleb společně. „Kandidátku tedy nemáme. Že bychom šli do voleb sami, je až druhou variantou,“ řekl Baroň.

Piráti chystají podle krajského předsedy Marka Housera kandidátní listinu ze svých členů a nezávislých. Její lídr podle něj zatím jasný není.