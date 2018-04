Kdo chce vystřídat pražskou primátorku? Hřib, Wolf či Semelová, další jména zatím neznámá

Z politických stran zasedajících nyní v pražském zastupitelstvu zatím lídra kandidátky do podzimních komunálních voleb vybrali Piráti, lidovci, komunisté a STAN. Ostatní strany budou svého kandidáta na primátora teprve vybírat, v případě ANO, TOP 09 a Zelených by jména měla být známa do konce dubna. Kandidovat hodlá i starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL), pokud se jeho uskupení Praha Sobě podaří získat dostatek podpisů.

