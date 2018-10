Během uprchlické krize jsem byl k vystoupení z ODS nalomený, říká nový starosta Řeporyjí Pavel Novotný

Bývalý bulvární novinář, podnikatel, syn populárního baviče a komunální politik Pavel Novotný (ODS) se stal starostou pražských Řeporyjí. Na vládě se dohodl s místní koalicí Zelení-Piráti a zvoleným zastupitelem za hnutí ANO. V rozhovoru pro iROZHLAS popisuje, jak vypadala jeho cesta z opozičních lavic do křesla starosty i jak jsou jeho kontroverzní názory vnímány uvnitř konzervativní Občanské demokratické strany. Rozhovor Řeporyje 15:15 9. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Novotný během předvolební kampaně | Foto: Repro FB Pavla Novotného

Jak jste k takovéto koalici došli? Na celostátní úrovni není takové spojení stran úplně obvyklé.

My jsme pravděpodobně jediná ODS v Praze, která si takhle rozumí se Zelenými. Nejde o žádnou náhodnou koalici, která vznikla proto, abychom tady někoho vypekli.

Já jsem tady byl se Zelenými osm let v opozici, teď jsem tu vyhrál volby a úplně na rovinu, mohl jsem si vybírat, s kým tady budu vládnout. Se zástupci Zelených jsem se tady za těch osm let, když nás soupeři drtili v opozici, velmi dobře lidsky a politicky poznal. Poznali jsme se tak dobře, jako kdybychom spolu seděli v cele.

A programově to také nebude problém? Přeci jen obě strany vyznávají jiné hodnoty.

Víte, tady u nás na vesnici si rozumíme a máme shodu. Já jsem uspěl s programem, který je na poměry ODS poměrně dost zelený. Nejsem typický „odéesák“ a oni nejsou typičtí Zelení. Programovou shodu jsme našli velmi snadno. Kdybychom byli v centru Prahy, tak by to bylo asi zvláštní, ale tady v Řeporyjích je to logické.

Jak se vám do takové koalice hodí ještě zastupitel za ANO, kterého budete mít také v radě?

Jde o šedesátiletého učitele v důchodu, který byl zvolen jako nestraník za ANO. Je ochotný a zapálený naši obec spravovat, vzal si pod sebe výbor pro vzdělávání, kulturu a sport a je v mé koalici vítaný.

Vzhledem k vašim názorům, jako je například vstřícnost k uprchlíkům, jste řazen mezi nejliberálnější politiky v ODS. Jak vás vnímají třeba v pražské ODS i vzhledem k vyostřené kampani před letošními komunálními volbami, kterou občanští demokraté v Praze vedli?

Mají se mnou pravděpodobně potíže, ale nedávají mi to najevo. Jsem udiven, že jsem už dávno nebyl vyzván, abych ze strany vystoupil. Moc dobře vím, že jak bývalý předseda pražské ODS Filip Humplík, tak i ten současný Tomáš Portlík mají v mailu plno návrhů na mé vyloučení. Musím říct, že i přesto, jak se chovám a projevuji v médiích, tak mě strana vždy podrží.

Pavel Novotný Bývalý šéfredaktor bulvárních médií (Spy, extra.cz) se před lety z mediálního prostoru stáhl, i když jej bulvár pro jeho kontroverzní a provokativní názory nadále vyhledává. Po odchodu z médií se věnuje například zastupování televizního kuchaře Ládi Hrušky, na přelomu let 2017 a 2018 působil několik měsíců na TV Barrandov jako dramaturg pořadů Jaromíra Soukupa. Na sociálních sítích, kde jej sledují tisíce lidí, ostře vystupuje například proti Kateřině Kristelové a Tomáši Řepkovi či proti Marku Vítovi, o němž chystá televizní pořad a knihu.

Když jsem oznámil, že se chci stát starostou, tak jsem dostal obrovskou i finanční podporu, byť dělám ostudu a lidé píšou, že kvůli mně ODS volit nebudou.

Jednou jsem byl sám ohledně setrvání v ODS nalomený, když se toho v první fázi uprchlické vlny nakupilo více. To jsem zakolísal, ale Humplík mě tenkrát podržel a řekl mi, abych se neunáhloval. Neopustit ODS tehdy nebylo jednoduché. Před čtyřmi lety, když jsem tu kandidoval, byla strana na nejhlubším dně poslední stoky.

Jak teď budete zvládat práci starosty se všemi vašimi dalšími aktivitami? Ať už jde o dělání manažera Láďovi Hruškovi, nebo boj proti Kateřině Kristelové, Tomáši Řepkovi a Marku Vítovi…

Já se přiznám. Vy jste Český rozhlas a tomu se nelže. Nějakou dobu už jsem si chystal koalici poražených, předem jsem to plánoval a postupně jsem se tak zařídil. Připravoval jsem se na alternativu, že to tady spojím.

S tím má co dočinění i váš poměrně brzký odchod z pozice dramaturga na TV Barrandov, kde jste se příliš neohřál?

To s tím nesouvisí, ale celkem mě pobavilo, že mě Jaromír Soukup před nějakým politikem shazoval, že mě tady lidé nebudou chtít. Když jsme vyhráli, tak jsem si na něj vzpomněl. Já jsem si každopádně před nějakou dobou přeorganizoval život, jsem si vědom toho, že budu muset regulérně chodit do práce a papírovat.

O Kristelovou a Řepku se postarají miliony čtenářů bulváru, zatímco Marek Vít je moje životní svatá povinnost. Přestože budu starosta, tak o něm budu na jedné televizi točit pořad, ten ode mě klid mít nebude. Láďa Hruška je trochu naštvaný, ale snad jeho management i při starostování zvládnu, to bych měl.