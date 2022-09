Nejmladší kandidátku mají v Honbicích. ‚Budujeme si svůj budoucí život,‘ říká traktoristka

Nejmladší kandidátní listinu do komunálních voleb sestavili lidé v obci Honbice na Chrudimsku. Průměrný věk kandidátů je tam 29 let, což je o 18 méně, než je celorepublikový průměr. „Mladší lidé by se měli zajímat o dění v obci,“ říká jedna z kandidujících, mezi kterými je třeba vedoucí pošty, grafička nebo autoelektrikář. Honbice 6:15 14. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Budeme to dělat jinak. Nově a lépe!“ (ilustrační foto) | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Současná starostka Hana Kaplanová už ve funkci pokračovat nechce, vrátí se ke své práci dřevorubkyně. „Nestíhám to. Jezdím školit po celé republice,“ vypráví.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Holky obdivuji, v jejich věku bych si na to netroufla. Ale je super, že do toho jdou, říká Pavla Rulíková, která ve 34 letech kandidátce „kazí průměr“. Poslechněte si reportáž Ľubomíra Smatany

Je jedinou ženou, která školí muže, jak zacházet s motorovou pilou. Sama kácí v lese dříví. „Jsem neuvolněná starostka, takže víceméně celý ten úřad děláme po večerech,“ vysvětluje.

Nikdo ze současných kandidátů nebyl předtím v zastupitelstvu. Pavla Rulíková „kazí“ věkový průměr, je jí 34 let. Kdo ji přemluvil? „Možná starostka,“ přiznává. „Říkala, že by bylo dobré, aby se někdo přihlásil,“ odpovídá se smíchem.

„A holky obdivuji, v jejich letech bych si na to netroufla. Ale je super, že do toho jdou,“ komentuje dvacátnice Annu Mihalíkovou a Soňu Horníkovou.

Kandidující Sabina Vávrová je traktoristka. „Nevím, co od toho očekávat, ale mladší lidé by se také měli zajímat o dění v obci. Všechno nemůžeme přenechat starším, přece jenom si tady budujeme svůj budoucí život,“ představuje svůj pohled na věc.

Otto Štumpf, jediný muž na kandidátce také kazí průměr. Letos mu bude 49. „Jsem z kandidátů vlastně nejmladším obyvatelem,“ popisuje. Do vsi přibyl z kandidátů jako poslední.

Cácorky v zastupitelstvu

Veteráni jdou do boje, nemají ale s kým ani proti komu. Nejstarší kandidátku tvoří penzisté z Všepadel Číst článek

Starostka Hana Kaplanová je energická žena, vše má pod kontrolou. Nahradit jí nebude jednoduché. „My ji nebudeme nahrazovat, budeme to dělat jinak. Nově a lépe!“ směje se Otto Štumpf.

Mladé kandidátky budou muset čelit řeči starších mužů, že „tahle cácorka nám tady dělá zastupitelku“. „To si asi říkat budou. Uvidíme,“ usmívá se Anna.

Je tady třeba prásknout si do stolu? „Za mě to tak bylo, záleží, jak se k tomu oni postaví,“ krčí rameny Hana. Starostka mohla zapnout motorovou pilu a byl klid. Co udělá Anna? „Já prásknu do toho stolu,“ zní rezolutně odpověď mladé kandidátky.

Budoucnost Honbic padne do mladých rukou. Když to tedy Sabina, jak říká, „nezvoře“.

Ve dalším dílu se podíváme do Trokavce na Rokycansku, kde do místního zastupitelstva nekandiduje vůbec nikdo.