Politickým stranám ubývají kandidáti do komunálních voleb. Ztrácejí zájem o politiku či stárnou

Oproti minulým letům se počet kandidátů snížil hlavně ČSSD, o 60 procent. V roce 2018 měli sociální demokraté 13 a půl tisíce kandidátů, teď jich mají přes pět tisíc. Podle předsedy ČSSD Michala Šmardy jsou pro to dva důvody: lidé ztrácejí zájem o politiku a sociální demokraté zažívají propad.

„Stranické kandidátky se snažíme otevírat jiným lidem, třeba z jiných stran nebo nezávislým. Starší kandidáti, kteří už nemají třeba o politiku zájem, jim potom ustupují,“ vysvětluje Šmarda.

U komunistů je to podobné. V roce 2018 měli kandidátů kolem 15 tisíc, teď jich je 7700. Jak říká předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, jde o obecný ústup politických stran. Podle ní se i tak ale straně vede, a to přes to, že není ve Sněmovně.

Podle politologa Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy komunisté ‚vymírají‘. „Ta strana se dlouhou dobu potýká s tím, že má přestárlou členskou základnu i voliče a komunistům se nedaří získávat nové členy,“ vysvětluje, a dodává, že ČSSD oslabilo vypadnutí ze sněmovny.

Úbytky kandidátů zaznamenává i hnutí ANO, STAN a TOP 09. Mírný pokles má i ODS, místopředseda Zdeněk Zajíček to vysvětluje tím, že komunální politika kandidáty odrazuje, protože na ni voliči kladou velké nároky.

Lidovci se potýkají se stejným trendem. Podle jejich místopředsedy Jana Bartoška to je ale trend mezi všemi stranami.

Číslo kandidátů se naopak zvedlo Pirátům a stejný počet má hnutí SPD. Nejvíce se daří nezávislým kandidátům, kterých je teď skoro 119 tisíc, před čtyřmi lety jich bylo 111 tisíc. Letošní komunální volby se konají 23. a 24. září.