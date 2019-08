Komunální volby ve Strakonicích se budou opakovat. Ústavní soud odmítl stížnost vítězného hnutí

Případ znásilnění cizincem na Litoměřicku chce policie uzavřít do 14 dnů. Podklady z Německa už má

Nyní se čeká na překlad dokumentů, jak zjistil server iROZHLAS.cz. Kriminalisté by podle okresní státní zástupkyně mohli případ uzavřít do konce srpna. Stíhanému cizinci hrozí až deset let vězení.