Lidé zvolili nová zastupitelstva ve 31 obcích 13 krajů. Účast v doplňujících volbách byla 70 procent

Volební místnosti se uzavřely ve 22.00, statistici výsledky během noci postupně zveřejňovali na volebním webu. Poslední okrsek byl zpracován dnes ve 02.34. Informoval dnes mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar.

Lidé museli k volbám tam, kde po řádných komunálních volbách loni na podzim klesl počet zastupitelů pod zákonem stanovený počet, nebo se zde zvolená zastupitelstva rozpadla.

Nejvyšší zájem voličů zaznamenali v obci Mešno na Rokycansku, kde si cestu do volební místnosti našlo 91,78 procenta voličů. Nejmenší zájem o hlasování naopak projevili voliči v obci Tis na Havlíčkobrodsku, kde o složení zastupitelstva rozhodlo 46,42 procenta z nich.

Mandát v 31 obcích získalo celkem 134 mužů a 67 žen. „Průměrný věk zvolených zastupitelů je téměř 47 let. Nejstaršímu z nich je 75 let a nejmladšímu 26 let,“ uvedla první místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.

O dohromady 201 mandátů v 31 zastupitelstvech se ucházelo celkem 641 kandidátů, jejichž průměrný věk byl 46,5 let. Třem nejmladším kandidujícím bylo 19 let, nejstaršímu bylo v době hlasování 81 let. Kandidovalo 220 žen, což znamená 34,3 procenta z celkového počtu adeptů.

Nejvíce nových voleb se konalo ve Středočeském kraji, kde hlasovali v osmi obcích. Pět obcí vybíralo zastupitelstva v Ústeckém kraji, tři obce v Jihočeském i Olomouckém kraji. Po dvou komunálních volbách bylo v Plzeňském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. „V ostatních šesti krajích se nové volby konaly pouze v jedné obci, na území hlavního města Prahy se žádné volby neuskutečnily,“ dodal Cieslar.

V pondělí výsledky hlasování projedná Státní volební komise. Po schválení budou zveřejněny ve Sbírce zákonů. Další nové obecní volby se budou konat 30. března v pěti obcích.