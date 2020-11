Na tiskovém oddělení by měl ministr Blatný udělat pořádek. Nekomunikují a nespolupracují, míní Feri

Dlouhé měsíce hlavně opozice volá po plánu řešení boje s koronavirem. Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek představil Protiepidemický systém České republiky, zvaný PES. „Mám velké pochybnosti, že se tento systém v praxi prosadí,“ komentuje v pořadu Interview Plus poslanec TOP 09 Dominik Feri. interview plus Praha 17:20 16. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec TOP 09 Dominik Feri | Foto: Tomáš Tkáčik | Zdroj: Profimedia

Jako hlavní důvod svých pochybností uvádí nutnost zavedení nouzového stavu pro všechny stupně platnosti systému PES.

Poslechněte si celé Interview Plus Veroniky Sedláčkové

„Poslanecká sněmovna nemá obecně chuť prodlužovat nouzový stav, udržovat ho v rozsahu několika dalších měsíců. Pak ale ministerstvo připravilo systém, který je líbivý, je to pěkná tabulka, ale v praxi zcela neprosaditelný,“ myslí si poslanec, který je členem sněmovního ústavně právního výboru.

Obává se, že ministr Blatný bude muset brzy „vyložit karty na stůl a říct: budeme to muset přepracovat, upravit a zkalibrovat“. Stejně podle Feriho dopadne ve sněmovně Blatným avizované prodloužení nouzového stavu o 30 dní.

„Odůvodnění nouzového stavu není bytelné.“ Dominik Feri

„Budeme o tom ve čtvrtek pravděpodobně rozhodovat, ale co je důležité, to je odůvodnění návrhu na prodloužení nouzového stavu, které není a nikdy dobré nebylo. Není bytelné. Nejsou přesně vymezeny cíle, kterých má být dosaženo, ani velmi přesně vymezena základní práva, která mají být omezena,“ vypočítává.

Předpokládá proto, že poslanci sice nouzový stav prodlouží, rozhodně to ale nebude o požadovaný měsíc.

Web covid.gov.cz

Nestává se u nás často, aby opoziční poslanec pomáhal vládě, ale Dominik Feri je výjimkou. Přišel totiž s nápadem vytvořit jeden vládní web, na kterém by byla všechna aktuálně platná vládní opatření a informace spojené s pandemií covid-19 v Česku. Stránky covid.gov.cz jsou hotové, práce na nich trvaly 14 dní.

„Už to není můj projekt, a to z prostého důvodu – už jsem s tím premiéra a ministra zdravotnictví obtěžoval docela dlouho,“ přiznává. Jeho role končí, protože je poslanec opoziční „a není udržitelné, aby opoziční poslanec aktivně pomáhal vládě.“

Doufá ale, že budou ministerstva spolupracovat, protože to je podle Feriho důvod, proč něco podobného nevzniklo už dávno. „Ten důvod je rezortismus. Ministerstva spolu soutěží, nespolupracují. Každý chce mít nějaký ten svůj výsledek.“

Novinky se úředníci dozvídají z médií a tiskových konferencí, ani v této těžké době nefunguje mezirezortní výměna informací.

Byla to zoufalost

„Projekt se povedl, těch 14 dní bylo šibeničních, ale podařilo se to zvládnout. To nebyla vstřícnost, ale zoufalost. Z toho, že mi na Instagram chodí každý den 1000 až 1500 dotazů. Lidé prostě nevědí, na koho se obrátit, a první, kdo se jim na sociálních sítích objevil, jsem byl já.“

Také se domnívá, že kdyby existovaly internetové stránky už od počátku pandemie, nemusela by být přetížená covidová informační linka 1221, ani krajské hygieny nebo sami starostové. A přidává ještě jednu zkušenost, která ho hodně „naštvala“.

„Doporučil bych ministru zdravotnictví, aby si udělal pořádek na tiskovém odboru. Protože to je něco opravdu strašného. Přijde mi, jako kdyby jejich mobily neuměly přijímat smsky nebo hovory. Nekomunikují, nespolupracují. To je něco, na co se budu ministra muset ještě ptát,“ dodává Dominik Feri v Interview Plus.