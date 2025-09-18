Komunikace mezi CzechTourismem a BIS proběhne, říká ministr Kulhánek o zvaní influencerů z Číny
Státní agentura CzechTourism zve v rámci propagace země do Česka influencery z Číny. Podle BIS a sinologů ale představují možné ohrožení bezpečnosti země, upozornil iROZHLAS.cz. Ministerstvo pro místní rozvoj, pod které agentura spadá, ale zatím žádné kroky v této věci nepodnikne, řekl v rozhovoru ministr Petr Kulhánek (STAN, kandiduje ve volbách do Sněmovny). Proběhne ale schůzka mezi agenturou a kontrarozvědkou.
Věděl jste, že CzechTourism zve do Česka čínské influencery a novináře?
Nikoliv. Úplně detailní informace o těchto výletech nebo tripech speciálně pro čínské influencery jsem dříve neměl.
Nicméně obecně to považuji za běžný a z minulosti velmi efektivní postup, jak přitáhnout pozornost zahraničních turistů k Česku obecně, takže podle mých informací se do té kampaně CzechTourismu zapojili influenceři, kteří se v těch svých výstupech, videích věnují primárně cestování, gastronomii, trávení volného času, nikoliv politice.
A vzhledem k tomu, že z Číny nám stále přichází zhruba jen třetina návštěvníků ve srovnání s dobou před covidem, kdy to byla velmi vyhledávaná klientela, tak to považuji za cestu, jak určitě přilákat více bonitních zahraničních turistů. A podle těch čísel se to daří.
‚Nebereme to na lehkou váhu‘
A co potom to varování Bezpečnostní informační služby (BIS) a sinologů, že jejich přítomnost může představovat bezpečnostní hrozbu pro Česko, například kvůli agentům?
Varování Bezpečnostní informační služby před informačními operacemi cizích států, to je vždy v nějaké obecné rovině. A konkrétní varování před činností zmiňovaných čínských influencerů jsme v rámci aktivit CzechTourismu neobdrželi. Pokud bychom dostali jakékoliv specifické upozornění ze strany bezpečnostních složek, tak samozřejmě bychom se podle něj zachovali.
Teď ho ale máte z toho, co říkali pro iROZHLAS.cz. Podniknete nějaké kroky?
My samozřejmě žádné varování BIS nebereme na lehkou váhu, to riziko nepodceňujeme. Ti influenceři si musí běžně požádat o vízum, neplatí pro ně žádné výjimky, během toho jejich pobytu je doprovázejí zaměstnanci CzechTourismu nebo regionálních organizací. Nicméně CzechTourism ani naše ministerstvo nemá nástroj, jak influencery více prověřovat. To je opravdu úkolem bezpečnostních složek právě třeba při prověřování k získání víza.
Výstupem jejich cest jsou různá videa, texty, které lákají k návštěvě Česka. A jak říkám, jde nám hlavně o ty bonitní klienty, kteří tu nechají útratu, ať už za všechny služby, ubytování, stravování, všechny možné poplatky. To znamená, jak říkám, nebereme to na lehkou váhu, nepodceňujeme, ale primárně si myslím, že prověřování těch lidí je už při udělování víza, to znamená v rámci té procedury.
Takže když nějaký influencer požádá o vízum, zkoumají ho bezpečnostní složky?
Já si myslím, že vydávání víz i pro, řekněme, oblasti světa, kde máme nějaké bezpečnostní zájmy nebo rizika, tak prostě probíhá nějaká procedura, kterou já samozřejmě neznám. Ale určitě i proto ta vízová procedura je nastavena tak, aby došlo k prověření těch lidí.
Čínská soft power
Jak vnímáte výtku ze strany oslovené sinoložky, že zvaním čínských influencerů se dostává CzechTourism do rozporu s aktuálním postojem české vlády k Číně?
CzechTourism, jak má postaveny svoje marketingové aktivity, tak je uskutečňuje v souladu s českou zahraniční politikou, to jsme si koneckonců ověřovali i na ministerstvu zahraničních věcí a tím naším primárním zájmem ve vztahu k rozvoji cestovního ruchu je, aby k nám jezdili bonitní čínští turisté, aby podpořili i lokální ekonomiku.
Když tedy přijde na čínské influencery, tak je z pohledu ministerstva pro místní rozvoj důležitější, že přivezou nějaké peníze, než obavy, že by tady mohli šířit soft power a mohli by cestu pak využít i u sebe doma?
Ne, já myslím, že to jde ruku v ruce. V momentě, kdy sem čínští influenceři přijedou a splní podmínky pro vstup do České republiky, to znamená, jsou prověřeni příslušnými složkami, tak samozřejmě můžou sloužit propagaci České republiky na čínském trhu.
Takže vy teď nebudete podnikat žádné kroky, dokud vám BIS nepodá nějaké konkrétní varování?
Já si myslím, že komunikace mezi CzechTourismem a BIS, potažmo i ministerstvem zahraničních věcí, určitě i na základě tohoto proběhne nebo už probíhá, a pokud z toho vzejdou nějaká zvláštní doporučení ze strany BIS, tak je určitě nebudeme podceňovat.
Prověřování žádostí o víza
