Komunikace s úřady nebo podávání daňového přiznání. ‚Datovek‘ už je v Česku přes čtyři miliony
Pokud patříte mezi lidi, kteří neradi chodí na úřady, můžete využít datovou schránku. Ta slouží k elektronické komunikaci se státní správou, třeba pro podání daňového přiznání a podobně. A pokud ji máme zřízenou, taky tam můžou chodit pokuty. V Česku už je podle Digitální informační agentury přes čtyři miliony datových schránek. Založit si je můžete on-line, ale taky na kontaktních místech Czech Point.
„Po předložení občanského průkazu založíme datovou schránku, identifikuji si občana, dále se vytiskne žádost o zřízení datové schránky, občan si zkontroluje, jestli jsou všechny údaje správně, potom žádost podepíše,“ popisuje pracovnice na Úřadu městské části Praha 6 proces, jak si lidé můžou na Czech pointu založit datovou schránku.
„Přístupové údaje mu budou zaslány buďto doporučení do vlastních rukou, anebo je dostane na email,“ dodává.
Pro přihlášení k datové schránce je potřeba nějaká forma elektronické identity. A je taky dobré si hned na začátku nastavit SMS, nebo e-mailová upozornění na příchozí zprávy. Firmy, živnostníci, ale třeba i zájmové spolky musejí mít už od roku 2023 datovou schránku povinně.
„Jsou to podnikatelské subjekty, které vstupují do vztahů s koncovými občany. Něco jim dodávají, občané jim něco platí. A tam je prostě potřeba, aby občan věděl, s kým komunikuje,“ vysvětluje důvody zástupce ředitele Digitální informační agentury Petr Kuchař.
Většinu datových schránek mají v Česku právě živnostníci a firmy. Pro ně je totiž online komunikace se státem pohodlnější.
„Online komunikace ve sféře právnických osob se odehrává primárně prostřednictvím datových schránek. Když jsme se ptali, proč je to pro ně tak důležité, tak je to jednak kvůli úspoře času, ale zároveň to nějakým způsobem zpřehledňuje ty povinnosti,“ říká analytik ústavu STEM Jiří Táborský.
Květnové šetření ústavu STEM s více než 2000 respondenty ukázalo, že z běžných občanů využívá datovou schránku 36 procent. Podle Tomáše Znamenáčka, digitálního experta neziskové organizace Česko Digital, je proto dobře, že stát i nadále umožňuje jinou než digitální komunikaci.
„Stát je tu kvůli lidem. A pokud lidé z nějakého důvodu preferují, že přijdou na přepážku a někdo s nimi něco vyřídí, tak mají jisté právo tuhle službu dostat. Oni třeba nemají konektivitu, dobrý přístup k internetu nebo vlastní zařízení,“ říká.
Kromě komunikace s úřady, která je zdarma, můžou datovou schránku využít taky lidé k posílání elektronické pošty jiným lidem nebo firmám. Jedna taková zpráva vyjde na 10 korun.