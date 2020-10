Padli jsme hluboko. Opozice by si také měla sáhnout do svědomí, říká ministr kultury Zaorálek

Co udělá vláda pro zvýšení své důvěryhodnosti v době pandemie? Měla by komunikovat jasně, srozumitelně a pravidelně, tvrdí ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD. Přesto právě nejasnou komunikaci vládě řada lidí vyčítá – upozorňují přitom na chaotická a nepromyšlená rozhodnutí a neustálé výjimky. „Tohle je první věc, která se musí změnit,“ říká ministr. 18:47 14. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nemyslím to zle, rozumím opoziční práci, dnes by si ale mohli sáhnout do svědomí, že nám radili pravý opak toho, co teď říkají, “ komentuje kritiku opozice Zaorálek. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už v úterý vyzvala opozice menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD, aby po skončení nouzového stavu požádal o důvěru. Jinak bude frakce ODS ve sněmovně hledat podporu pro vyslovení nedůvěry vládě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Lubomírem Zaorálkem

„Pamatuju si, když jsme chtěli opatření zpřísňovat, jak na nás křičeli, že omezujeme svobodu. Ti stejní, kteří pořádali velký raut, jsou ti, kdo teď říkají, že jsme měli být přísnější. Je to houpačka, i opozice ukazuje, že se v tom neorientuje snadno. Padli jsme hluboko, musí se to zvládnout. Nemyslím to zle, rozumím opoziční práci, dnes by si ale mohli sáhnout do svědomí, že nám radili pravý opak toho, co teď říkají.“

Kabinet prodloužil část Antiviru do konce roku. Pro podnikatele chystá daňové úlevy Číst článek

Pomoc kultuře

Kvůli vládním nařízením se nyní v zoufalé situaci ocitli mimo jiné lidé působící v oblasti kultury. Vláda proto schválila 2. výzvu COVID-Kultura. „Celkový rozsah peněz, které nyní máme, je 750 milionů,“ shrnuje ministr kultury. „Budeme jednat o dalších prostředcích, mám to přislíbené.“

Lubomír Zaorálek

@ZaoralekL Vláda právě schválila 2.výzvu programu COVID-Kultura,která bude vyhlášena zítra. Začínáme s 750 mil. Určeny jsou pro subjekty podnikající v kultuře i OSVČ.Ty dostanou 60 tis. Kč,firmám uhradíme náklady až do 10 mil. Kč. Podmínky budou mnohem volnější než v 1.výzvě. 10 51

Jakou konkrétní podobu bude tato podpora mít? Kdo na ni dosáhne? A co říká o volbě nové ředitelky Národní galerie? Poslechněte si celý rozhovor s Lubomírem Zaorálkem.