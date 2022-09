Chceme, aby vysvětlování kroků vlády bylo jasné a srozumitelné. Zatím ale vidíme spíš opak, říká Prouza

Ve sněmovně je rušno. Těsně před komunálními a senátními volbami opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Poté proti vládě v Praze vystoupilo několik desítek tisíc lidí. Odrážejí debaty ve sněmovně realitu dnešních dnů? Trefují se do ekonomické situace firem a domácností a je komunikace mezi politiky a občany vůbec dostatečná? Praha 22:22 5. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanecká sněmovna při projednávání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve společnosti panuje napětí a obavy z budoucnosti. Nepomáhají tomu ani debaty ve sněmovně, kdy se například v jedné z nich nechal slyšet Andrej Babiš (ANO), že současná vláda nezvládá řídit naši zemi a kvůli její nečinnosti hrozí ČR energetický armagedon a sociální nepokoje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Téma dne Martiny Maškové

Během té samé schůky se vyjádřil i premiér Petr Fiala (ODS), podle kterého se opozice snaží odvrátit pozornost od problémů Andreje Babiše a tím co dělá, vytváří ve společnosti neklid.

Do už tak vypjaté situace vstoupila demonstrace na Václavském náměstí, ke které se vyjádřil premiér s tím, že ji organizovala skupina lidí hlásících se k proruské orientaci, a která je proti zájmům Česka.

Podle Petra Hartmana, vnitropolitického komentátora Českého rozhlasu, jde politikům u lidí o hru se strachem. „Právě hra s obavami bývá účinnou zbraní některých politických sil a když se snaží vyvolávat tuto atmosféru, tak k tomu činí různé kroky. To bylo vidět i koncem minulého týdne při jednání ve sněmovně o vyslovení nedůvěry vládě,“ říká.

Pomohou lidem odbory?

V pondělí mají schůzi odboráři a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Ten k sobotní demonstraci a k výroku premiéra napsal, že znevažovat všechny účastníky bez důkazů si už zažil v roce 2012 u vlády ODS. Poté dodal, že se premiér Fiala vydává stejně špatnou cestou.

Demonstrace na Václavském náměstí proti vládě Petra Fialy | Foto: Jana Stuláková | Zdroj: Český rozhlas

Hartman očekává, že odbory by se mohly stát vlivným hráčem v energetické krizi. Bylo by to podle něj rozhodně lepší, než kdyby se dělali akce podobné té sobotní, kterou organizovali různí lidé.

„Takoví lidé svými výroky a veřejnými vystoupeními mohou oprávněně vyvolávat dojem, že jsou to lidé, kterým záleží na destabilizaci této společnosti a kteří se orientují spíše na Východ než na Západ. Ostatně z těch výroků řečníků to vyplývalo. Byly tam výzvy namířené proti NATO, proti EU, zaznívala tam i slova na podporu Vladimira Putina. Důležitá je tedy komunikace a jak se různé výroky interpretují,“ vysvětluje Hartman.

Petr Fiala se ohradil vůči proruským organizátorům akce, a tím znevážil celou demonstraci. Hartman sice s premiérem ohledně orientace pořadatelů souhlasí, nicméně akce jako takové se zastal.

„Měl pravdu, že za organizátory demonstrace jsou skryti tito lidé, otočilo se to ale v to, že znevažuje i lidi, kteří se demonstrace zúčastnili. Je pravda, i když se to nedá úplně změřit, že tam byla celá řada lidí, kteří tyto postoje nezastávají a kteří byli motivováni obavou z budoucnosti,“ míní Hartman.

Lepší komunikace chybí

Ozvěny sobotní demonstrace. Ministři slibují lepší komunikaci, politologové popisují, kdo tam byl Číst článek

Vláda se snaží řešit jednu krizi za druhou, bohužel podle Tomáše Prouzy, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, jí všechno trvá až moc dlouho a řešení přichází pozdě.

„Zatímco v okolních zemích jsou různé kompenzační programy na stole několik měsíců, v Česku se teprve vede debata o parametrech. Slyšeli jsme také koncem jara odmítání od vlády, která říkala, že to firmy zvládnou, že není problém, aby si poradily s vysokými cenami energií. To popírání reality znamená, že české firmy jsou dnes v poměrně velké nevýhodě oproti konkurentům ze zahraničí,“ říká Prouza.

Podle Jozefa Síkely, ministra průmyslu a obchodu za hnutí STAN, je pro vládu důležité se momentálně soustředit na hlavní problémy jako je snížení závislosti Česka na ruském plynu. Uvedl ale také, že se chce zaměřit na komunikaci s lidmi a vnést do společnosti klid tím, že budou přesně popisovány kroky vlády, a to je věc, jak uvedl Prouza, kterou by si nyní všichni přáli.

„Každý z nás chce, aby vysvětlování vlády bylo jasné a srozumitelné, ale zatím vidíme spíš opak, a to, že snaha nahonit politické body zřejmě převažuje nad schopností vlády podržet jednotnou komunikační linku. Já bych si moc přál, aby vláda konečně zafixovala jedno řešení a jasně o tom dokázali mluvit všichni ministři úplně stejně,“ dodává Prouza.

Poslechněte si celé Téma dne Martiny Maškové.