Jak budou komunikovat záchranáři? Řešení se odkládá, Hamáček se stále nedohodl s Babišem

Do konce října mělo být jasné, jak bude v budoucnu rozšířena komunikační síť pro záchranáře či hasiče tak, aby mohla přenášet třeba zdravotní dokumentaci nebo videa. Finální řešení se ale odkládá. Resort vnitra čeká na výsledky aukce kmitočtů, která má proběhnout v první půlce příštího roku. Podle šéfa úřadu Jana Hamáčka (ČSSD) navíc stále nedošlo ke shodě s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Původní zpráva Praha 6:00 24. října 2019

„Na základě jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým telekomunikačním úřadem požádalo ministerstvo vnitra o posunutí plnění o cca čtyři měsíce po vyhlášení aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí resortu Hana Malá.

Čtyřmiliardová zakázka na vysílačky záchranářů bude bez soutěže. Hamáček se nedohodl s Babišem Číst článek

Vnitro mělo původně podle usnesení vlády „cílové řešení“ představit do konce října. Do konce listopadu pak měly být už jasné parametry výběrového řízení. Obojí se nyní odkládá, a to do doby, než bude vyhlášena očekávaná aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz pro sítě páté generace.

Na finálním řešení, jak má komunikační síť vypadat, navíc stále nepanuje politická shoda. Už v červenci Hamáček pro Radiožurnál řekl, že se vládní koalice na modernizaci sítě nedohodla, konkrétně on sám nedospěl k dohodě s premiérem Babišem. Nyní na dotaz, zda se v tomto směru něco změnilo, odpověděl v SMS, že „zatím ne“.

Miliardová zakázka z ruky

V současné době zajišťuje komunikaci záchranářů a bezpečnostních složek hlasový systém Pegas s technologií Tetrapol, která funguje jako vysílačková síť. Ta přitom dokáže například přenést průkazovou fotografii nebo barvu auta. Přes novou síť by už mělo být možné poslat třeba zdravotní dokumentaci, objemnější fotografie, videa nebo mapové podklady.

„Nedošlo k dohodě v rámci vládní koalice, respektive mezi mnou a panem premiérem. Takže řešení, které je teď ve hře, je nezbytné minimum, co udělat.“ Jan Hamáček (ČSSD) (ministr vnitra)

Právě proto, že se Hamáček zatím nedohodl s Babišem, se vnitro už v červenci po půldruhého roku příprav a jednání rozhodlo prozatím tento stávající systém obnovit a zadat bez výběrového řízení obří miliardovou zakázku dodavateli technologie firmě Pramacom a státnímu podniku NAKIT. Jako první o tom informoval iROZHLAS.cz.

Vnitro mimo jiné argumentovalo tím, že technologii Tetrapol vyprší příští rok životnost a je nutné komunikaci zajistit, dokud se nerozhodne o „cílovém“ řešení. Navíc podle něj nejde vypsat tendr, protože by mohlo dojít k vyzrazení tajných informací.

Proti zakázce napřímo se ohradili operátoři O2 a Nordic Telecom. Ti byli už loni mezi zájemci o vybudování modernější digitální sítě a ministerstvo vnitra je spolu s dalšími společnostmi také pozvalo k takzvaným tržním konzultacím k zamýšlené zakázce. Nordic Telecom se kvůli tomu dokonce obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Povinnosti pro vítěze aukce

Smlouva na „dočasné řešení“ obnovou stávajícího systému by měla platit do roku 2024. Pak by na řadu mělo přijít modernější řešení, o kterém chce mít vnitro jasno někdy na začátku příštího roku. Finalizovat ho chce právě po aukci kmitočtů.

Hamáček řeší stížnost kvůli miliardové zakázce na vysílačky záchranářů. Podle operátora je nezákonná Číst článek

„Když to velmi zjednoduším, tak to cílové řešení aspoň pro tuto chvíli tak, jak ministerstvo vnitra uvažuje, a taková je dohoda i Českým telekomunikačním úřadem právě v návaznosti na připravovanou aukci pásma 700 MHz, je, že to cílové řešení bude navazovat na podmínky aukce převzaté jejím vítězem či vítězi,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal.

V praxi to tedy znamená, že vítěz aukce na sebe zároveň vezme povinnost vyhradit část vysoutěženého spektra právě pro účely státu. „​S ČTU jsme se dohodli na dvou až třech podmínkách. Mimo jiné že vítěz či vítězové aukce potom zajistí tzv. národní roaming, dokryjí území pro potřeby bezpečnostních složek, plus v podstatě ten budoucí vítěz či vítězové se zavážou k privatizaci volání,“ uvedl s tím, že v případě krizovému provozu by operátor musel upozaděny služby a dát řečeno přednost záchranným sborům.

Až bude znám vítěz nebo vítězové aukce, mělo by dle Strouhala ministerstvo vnitra „dofinalizovat“ cílové řešení, předložit ho do meziresortního připomínkového řízení a na vládu. Pak by také mělo následovat výběrové řízení.

Zbytečný odklad

Podle Českého telekomunikačního úřadu je aukce kmitočtů připravena. Vyhlášena by měla být na začátku ledna příštího roku, rozhodnutí o přidělení kmitočtů by pak mělo padnout v červenci. S požadavky ministerstva vnitra kvůli komunikační síti pro bezpečnostní složky úřad počítá.

„Požadavky ministerstva vnitra byly po vzájemné dohodě a diskusi s ministerstvem vnitra a sektorem promítnuty do podmínek chystané aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz jako závazek pro operátory k podpoře komunikace bezpečnostních a krizových složek,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí úřadu Martin Drtina.

Držitelé vysoutěžných kmitočtů v pásmu 700 MHz tak podle něj budou mít vedle závazku národního roamingu rovněž závazek zajištění prioritních služeb pro tzv. PPDR komunikaci, tedy systém ochrany veřejnosti a odstraňování následků živelných pohrom prostřednictvím širokopásmového připojení.

Operátoři, se kterými vnitro o řešení už dříve jednalo, považují jakýkoliv odklad za zbytečný. „Záměr ministerstva odložit návrh cílového řešení komunikační sítě pro záchranáře nám není znám. Odklad ale podle nás není nutný, protože se závazkem zpřístupnit část kapacity sítí v pásmu 700 MHz pro záchranáře už počítá současný návrh aukčních pravidel,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mediální zástupce společnosti Nordic Telecom Pavel Krejča.

Podobně to vidí i další operátor O2. „Nadále jsme připraveni nabídnout řešení postavené na moderní technologii 3GPP LTE. To jsme již v minulosti deklarovali také ministerstvu vnitra. Jakékoli odklady nám proto přijdou neopodstatněné,“ uvedla mluvčí společnosti Lucie Jungmannová.