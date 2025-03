Komunikuji s Motoristy i některými lidmi z ANO. Kandidovat kamkoliv ale neplánuji, říká Zahradil

Svého času blízký spolupracovník Václava Klause a jedna z nejvýraznějších tváří ODS Jan Zahradil tuto stranu po 34 letech opouští. „ODS se vydala na cestu, odkud už není návratu. Posunula se názorově, programově, pokud jde o principy, do středu nebo i doleva od konzervativních principů,“ vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál. Kandidaturu neplánuje, chtěl by se ale „politicky angažovat“. Rozhovor Praha 14:12 22. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Zahradil na sjezdu ODS | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V dopisu předsedovi ODS Petru Fialovi, který jste zveřejnil na síti X, svůj konec ve straně, zdůvodňujete tím, že už tak široká propast mezi vašimi názory a postoji vedení se ještě rozšiřuje. Sám tedy zmiňujete, že ty názorové rozdíly trvají dlouho? Proč končíte až teď?

Skutečně jsem z ODS, řekněme, z emocionálních a sentimentálních důvodů dlouho odcházet nechtěl. Definitivně jsem se rozhodl někdy na sklonku loňského roku, kdy jsem dospěl k názoru, že ODS se vydala na cestu, odkud už není návratu. Posunula se názorově, programově, pokud jde o principy, do středu nebo i doleva od konzervativních principů nebo od národního konzervatismu. Ten je podle mě vedoucí směr pravicové politiky, jak vidíme v Americe a leckde i v Evropě.

Zahradil opouští po skoro 34 letech ODS. Roste propast mezi názory jeho a strany, napsal v dopise Fialovi Číst článek

Posunula se tak daleko, že i případná změna vedení po případně prohraných volbách už s tím nic neudělá. A v takovém případě nemá cenu, abych tam déle setrvával.

Napsal jste taky, že zcela jistě letos nebudete volit Spolu, což je podle vás porušení stanov strany. Přiznám se, že to jsem tam nenašel, ale dočetl jsem se, že členství zaniká kandidaturou za jiný subjekt bez souhlasu příslušného stranického orgánu. Chystáte se tedy v nadcházejících volbách kandidovat?

Explicitně to v stanovách není, ale je tam napsáno něco v tom smyslu, že člen je povinen dělat všechno pro volební úspěch té strany. Když ji nevolíte, tak se dostáváte do rozporu s tímto článkem.

Pokud jde o moji kandidaturu, já bych skutečně nerad dopadl jako pan Lipavský (Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí, dříve ve vládě za Piráty, ve volbách bude kandidovat za ODS – pozn. red.). To je pro mě takový odstrašující příklad. Neodcházím proto, abych někde hledal nějakou, lidově řečeno, trafiku.

Kandidaturu kamkoliv, ať už do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu, natož do Evropského parlamentu za nějaký jiný subjekt neplánuji. To ale neznamená, že bych se nechtěl dál politicky angažovat, to je samozřejmě jiná otázka. A k tomu ale nepotřebujete být na nějaké kandidátní listině.

Motoristé na svém kongresu udělali z Turka čestného prezidenta. Havlíček naznačil spolupráci s ANO Číst článek

Motoristé i ANO

A to angažmá, která ze stran by pro vás byla asi nejblíž?

Nerad bych to teď úplně specifikoval ve smyslu politických stran. Komunikuji s celou řadou lidí. Myslím, že je obecně známo, že v posledním zhruba tři čtvrtě roce jsem hodně komunikoval s Motoristy. Tam já skutečně vidím potenciál nějakého případného průlomu na české politické scéně, ale stejně tak se bavím s některými lidmi z ANO i odjinud.

Spíš mi jde o to, aby lidé stejného názorového zaměření, to je ten národní konzervatismus, jak jsem jmenoval, se začali sjednocovat, aby vytvořili nějakou společnou platformu. Čili takhle bych si představoval své působení v budoucnu. Určitě se to včas všichni dozvědí.

Na konci loňského roku jste vystoupil na sjezdu strany Motoristé sobě, tedy konkurenta ODS, tehdy jste to jako porušení stanov, možná zvyklostí nevnímal?

Ano, to myslím, že by někdo z ODS tak mohl interpretovat. Myslím, že to byl jeden z mnoha signálů, které jsem vysílal v posledních několika letech, zejména po roce 2020, po podpisu koalice Spolu a po roce 2021, po vytvoření pětikoaliční, nyní čtyřkoaliční vlády, že se nemohu ztotožnit s tím směrem, který ODS nastoupila. Vyústilo to nakonec v moje rozhodnutí odejít. A mimochodem odejít jsem se definitivně rozhodl někdy v té době, o které hovoříte, to znamená někdy na konci loňského roku.