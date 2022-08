Komunisté ji odsoudili jako sabotérku. Až nyní se rodina statkářky z jihu Čech dočkala plné rehabilitace

Soud ji v roce 1955 označil za sabotérku národního hospodářství. Pak poslal Marii Švejdovou ze Strakonicka na tři roky do vězení a přišla o statek i s polnostmi. I když polistopadové soudy rozsudek zrušily, zapomnělo se na její dceru. Teprve před pár dny byla okresním soudem ve Strakonicích rodina plně rehabilitována. Kakovice (Strakonicko) 17:23 11. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vnučka rehabilitované statkářky Marie Švejdové Hana Králová | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

„Od meze nahoru už je pole, které patří tady k tomu stavení. Je to vidět. Jinak je to i tam nad vesnicí,“ ukazuje Hana Králová, vnučka statkářky Marie Švejdové, na rodinná pole u Kakovic. Právě tahle půda se stala záminkou pro komunisty, aby její babičku obvinili ze sabotáže.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Petra Kubáta o osudu statkářky Marie Švejdové z jižních Čech:

„Asi si to vybrali, protože byla stavení jednak v podstatě nově udělaná, a hlavně tu byla babička sama s maminkou. Vždycky jim dávala najevo, že si myslí, že nehospodaří dobře. A to se asi nikomu nelíbilo,” popisuje její vnučka.

Hana Králová s sebou má i několik dobových rodinných dokumentů.

„Píše se tu o gruntu, protože babička k tomu opravdu měla velký vztah. Je tady zápis už z roku 1692. Tady máme ještě obrázek. Jsou tady koně, měli i kočár s lucerničkami. V denících pak popisuje, co všechno se stalo,“ ukazuje Hana Králová.

Z dokumentů se dá vyčíst, že rada místního národního výboru v Marčovicích se rozhodla předat případ Marie Švejdové k trestnímu stíhání jako „případ sabotéra národního hospodářství a rozvratnický element s odůvodněním, že je Švejdová zavilým třídním nepřítelem, a proto jedná s funkcionáři národního výboru jako s čeledí, kterou dříve jako kulačka zaměstnávala. Poněvadž se sama práce štítí, stale předstírá nějaké nemoci, a tím se jen snaží uvádět úřady v omyl a získat pro sebe prospěch.”

‚Kulacké‘ děti dřely do úmoru na poli. Život Marty Zápotočné ovlivnilo odsouzení jejího otce Číst článek

„Tvrzení, že předstírá nemoci, je prostě neskutečné,“ říká Hana Králová.

Marie Švejdová si psala deník i ve vězení: „Proto si přeju obnovu řízení, neboť jsem zcela nevinná. Moji svědci nebyli k soudu vůbec připuštěni…“ čte úryvek dopisu Hana Králová.

Marie Švejdová strávila ve vězení tři roky. Zemřela v březnu 1989. Po celou dobu měla zákaz pobytu v jižních Čechách a nesměla svůj statek navštívit.

„Když ji propustili z vězení, jela za svojí sestrou do Prahy. Tady vůbec nebyla. Jenom jsme tady jednou jeli, ani jsme nevystoupili. Nikdy nemluvila o tom, co se stalo, ani o tom, co si tady prožila, takže jsme nevěděli, jak se pořád odvolávala, že v podstatě nikdy nic nepodepsala. Vždycky nám říkala, že věří, že to takhle nemůže zůstat, že se to musí změnit,“ popisuje Hana Králová.

Najednou mi bylo jasné, že to podepsat nemůžu, popsala disidentka. Její příběh popsali studenti Číst článek

Rodina dostala po roce 1989 hospodářství i pozemky zpátky. „To byla opravdu devastace. Když jsme se tady byli podívat asi v roce 1991, koukalo tu na nás asi padesát krav v kravíně. Na budově naproti, kde měli dobytek, chyběly tašky, a vzadu za kravínem byla obrovská jáma, kam vyváželi hnůj. Museli jsme dát vyčistit studny, protože tady prý někdo z JZD vylil olej,“ pokračuje Hana Králová.

Soudy po listopadu 1989 zrušily rozsudek a Marii Švejdovou postupně rehabilitovaly. Nezabývaly se ale nezákonným zabavením majetku její dcery Jarmily (později Martínkové). To napravil až teď okresní soud ve Strakonicích.

„Nebyla z ničeho obviněná, nic neprovedla, a přesto jí propadlo jmění. Pro rodinu to znamená morální satisfakci, protože teprve nyní bylo uznáno, že to bylo hrubé porušení zákonnosti,“ říká advokát a obhájce rodiny Lubomír Müller.

Podle historika Petra Blažka likvidovali komunisté soukromý majetek po celá padesátá léta. Velká část těchto lidí byla nejdříve ve vykonstruovaných procesech odsouzena a jako vedlejší trest jim propadal majetek.