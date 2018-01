KSČM při pozitivním závěru jednání o programu podpoří vznik vlády, oznámil předseda Filip

KSČM bude s hnutím ANO pokračovat v jednáních o programu, strany kvůli tomu vytvoří expertní týmy na jednotlivé oblasti. Pokud by dospěly k závěru, KSČM by aktivně podpořila vznik vlády. Po úterním setkání zástupců obou subjektů to řekl novinářům předseda komunistické strany Vojtěch Filip.

