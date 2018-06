Komunisté chtějí zdanění církevních restitucí, jinak nepodpoří nově vznikající vládu

Pokud hnutí ANO a ČSSD nebude ve sněmovně hlasovat pro zákon o zdanění církevních restitucí, který je nyní v druhém čtení, KSČM nepodpoří případnou menšinovou vládu. Řekl to v neděli předseda poslaneckého klubu komunistů Pavel Kováčik v České televizi. Praha 14:13 3. 6. 2018 (Aktualizováno: 14:46 3. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Filip a Pavel Kováčik na jednání Poslanecké sněmovny | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Je to náš dlouhodobý bod, ústřední bod. Víme, že třeba minulé, předminulé volby na tomto bodu velmi profitovala sociální demokracie, aby vzápětí po volbách v zájmu vládnutí s lidovci od nich ustoupila,“ uvedl Kováčik.

Podle šéfa klubu jde přitom o klíčovou záležitost. „My tento bod držíme dál a budeme ho držet. My jsme koneckonců zvyklí býti v opozici, nám to žádný problém nečiní. To je náš bod, na kterém naše podpora závisí nejvíc,“ doplnil.

Hnutí ANO zatím na vyjádření Pavla Kováčika nereagovalo. Vyjádření zjišťujeme.

Komunisté mají podpořit vznikající menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD. Minulý týden však sněmovna i přes odpor KSČM schválila posílení vojenských misí. Jednání o vládě budou nyní složitější, znělo posléze od komunistů. Šéf strany Vojtěch Filip se také nechal slyšet, že by jednání neměla skončit.

Dohodu o toleranci začnou komunisté podle něj s hnutím ANO skládat 11. června, 30. června pak o podpoře kabinetu bude rozhodovat široké vedení KSČM.