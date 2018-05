Ťok: S jídlem roste chuť, požadavky komunistů se můžou dál stupňovat

Ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO) nechce být členem kabinetu, který skládá předseda hnutí ANO Andrej Babiš se sociálními demokraty, mimo jiné kvůli stupňujícím se požadavkům komunistů, kteří slibují menšinové vládě podporu. K rozhodnutí přistoupil i kvůli slabé podpoře, kterou cítí od hnutí ANO v prosazování tendru na výběr mýta. V rozhovoru uvedl, že zvažuje i odchod ze Sněmovny, kam byl zvolen v říjnových volbách. Praha 20:15 18. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr dopravy za ANO Dan Ťok | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Poslanecký mandát mi pomáhal v pozici ministra a pomáhal mě prosazovat věci, které byly důležité. Nevím, jestli je naplněním mých cílů sedět v Poslanecké sněmovně a nemít na věci vliv, který ode mne voliči očekávali,“ uvedl s tím, že si musí ještě srovnat, co by jako poslanec mohl změnit.

Připustil, že ačkoli v tomto týdnu oznámil, že jako ministr chce skončit, vzhledem k současné konstelaci může ještě nakolik měsíců funkci vykonávat. „Jestliže nedopadne současná koalice a nad to se podaří získat podpora pro předčasné volby, tak v té demisi můžu vydržet ještě nějaký čas,“ uvedl.

Ťokovi se do nového kabinetu ‚moc nechce‘. Ministr dopravy zvažuje konec vládního angažmá Číst článek

Rozhodnutí odejít se revidovat nechystá. „Muselo by se něco zásadního stát, kdyby premiér chtěl a přišel s tím, že podpora v mýtu bude zcela zásadní, protože tady jde o tu podporu, můžeme se o tom bavit, ale vůbec to nepředpokládám,“ konstatoval. Mezi stavaře, odkud do čela resortu nastoupil, se vrátit nechce. Plánuje odpočinek, než se rozhodne, kam zamíří po opuštění politiky.

Přehled personálních změn. Babišova vláda bez důvěry už odvolala šéfy podniků i rozvědky Číst článek

Už dříve Ťok kritizoval případné spojenectví hnutí ANO a hnutím SPD Tomia Okamury. „Nechci být ve vládě, která by legitimizovala SPD. Do nedávna jsem tvrdil, že si dovedu představit podporu komunistů, ale podle toho, co předvedli s misemi, si říkám, jestli se mi do toho chce,“ popsal další z důvodů plánovaného odchodu z funkce.

Zdůraznil, že je to po revoluci v roce 1989 první možnost, kdy mohou komunisté výrazně promlouvat do vládních záležitostí díky tomu, že si dávají podmínky pro svou podporu. „A taky si dávám otázku, kdy ty podmínky skončí. S jídlem roste chuť, a to není tak, že jednou vytvoří podporu a pak už nic nebudou chtít. Požadavky se mohou stupňovat a v některém okamžiku to může být velmi nepříjemné,“ konstatoval.

Komunisté i sociální demokraté mají k Ťokovi výhrady. Je už třetím členem současného a zároveň minulého kabinetu, který oznámil, že v novém nebude. Stejné rozhodnutí už učinili ministři spravedlnosti Robert Pelikán a zahraničí Martin Stropnický, oba jsou na rozdíl od Ťoka členy vládního hnutí.