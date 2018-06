Komunisté by tolerovali i menšinovou vládu ANO, říká předseda KSČM Filip

KSČM by za určitých podmínek byla ochotná tolerovat i jednobarevnou menšinovou vládu hnutí ANO. V pondělí to v Českých Budějovicích řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. ANO usiluje o vznik koalice s ČSSD, kterou by komunisté tolerovali. Praha 13:33 11. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ANO a KSČM má dohromady jen 93 hlasů. | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

ČSSD nyní o účasti ve vládě pořádá vnitrostranické referendum. Podle Filipa ČSSD do koalice s ANO s největší pravděpodobností vstoupí. Filip řekl, že podle jeho informací se vnitrostranické referendum kloní ke vstupu do koalice.

„Informace jsem získal od pana předsedy (ČSSD Jana) Hamáčka a ten říká, že to je 60 ku 40 ve prospěch dohody (s ANO),“ řekl novinářům Filip.

KSČM už v minulosti stanovila sedm podmínek tolerance vlády, patří mezi ně například zdanění církevních restitucí.

Vnitrostranické referendum sociálních demokratů skončí 14. června, jeho výsledky mají být známy o den později. Referendum už se uskutečnilo v 930 místních organizacích ČSSD, tedy v 85 procentech.

Filip připustil, že nevznikne-li koalice ČSSD s ANO, komunisté by přesto byli ochotni menšinovou vládu hnutí ANO tolerovat. „Byl by to ale jiný formát, protože by bylo potřeba získat jiným způsobem 101 hlasů, protože ANO a KSČM má dohromady jen 93 hlasů," upozornil Filip.