Komunisté s námi nejdou a není se co divit. Spousta sociálních demokratů odešla, kritizuje Vícha

Bohumínská buňka strany SOCDEM vyzvala vedení strany, aby zvážilo zrušení místní organizace anebo vyloučení jejich členů. Ohradila se tak vůči údajnému vyjednávání o propouštění členů strany kvůli výrokům, se kterými vedení strany nesouhlasilo. „Vylučování ze strany v době, kdy nám už tak ubývá členů, není asi to nejhlavnější téma,“ vysvětluje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu senátor a místostarosta Bohumína na Karvinsku Petr Vícha (SOCDEM). Dvacet minut Radiožurnálu Bohumín 0:10 7. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor a místostarosta Bohumína na Karvinsku Petr Vícha (SOCDEM) | Foto: Alexandr Satinský | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Co vás vedlo k napsání výzvě vedení SOCDEM, aby rozpustila bohumínskou buňku?

Přiznám se, že raději tyto věci řeším interně. Napsali jsme dopis vedení sociální demokracie a nejsem dvakrát šťastný z toho, že to uniklo na veřejnost. Ale bylo mi jasné, že mě do tohoto pořadu asi nezvete, abych propagoval sociální demokracii, ale protože je cítit nějaký konflikt.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem je senátor a dlouholetý bohumínský starosta Petr Vícha

Ale máte příležitost to vysvětlit.

Samozřejmě. Důvod, proč jsme napsali dopis vedení sociální demokracie, byl, že mělo projednávat vyloučení nějakých členů kvůli jejich výrokům. My jsme se jich chtěli zastat, protože si myslíme, že vylučování ze strany v této době, kdy nám už tak ubývá členů, není asi to nejhlavnější téma, které by teď mělo probíhat.

Proto jsme tak trošku paradoxně napsali, že jestliže máme také na některé věci odlišný názor, tak ať nás také zruší. Ale berte to jako nadsázku. Myslím si, že vedení strany naší organizaci určitě rušit nebude, je nejúspěšnější v republice.

Pokud tedy nejste spokojeni se současným vedením a směřováním strany, nebylo by jednodušší se členství vzdát a odejít, než se nechat rozpustit.

Část členů sociální demokracie v České republice – a myslím si, že významných členů – stranu opustilo po sjezdu, kdy vedení začalo dost nešťastně jednat o případné koalici se Stačilo! Ale těm už to tedy stačilo a odešli ze strany.

Velká ostuda, je normální, že lidé po práci chodí pro sociální dávky, rozčiluje se Maláčová na 1. máje Číst článek

Obecně ubývá členů sociální demokracie a nemyslím si, že zrovna my bychom měli být ti, kteří ji teď v tuto chvíli opouštějí, protože jsme dosáhli v komunálních volbách více než 50 procent, přestože sociální demokracie na centrální úrovni byla pod pěti procenty.

Já jsem koneckonců na podzim obhájil senátorský mandát v prvním kole s 58 procenty. Já jsem sociální demokrat, jsem 30 let sociálním demokratem a jestli budu mít průkazku do budoucna, nebo nebudu mít, to nemění nic na tom, že pořád budu sociálním demokratem.

‚Důvod nervozity‘

Co vytýkáte vedení strany SOCDEM kromě toho, že zvažovali vyloučení některých členů kvůli, jak jste napsali, jejich názorům?

Myslím, že co je nejpodstatnější, proč sociální demokraté obecně, nejenom u nás, jsou v tuto chvíli trošku nervózní, je to, že se blíží volby do Poslanecké sněmovny a strana neví, zda bude kandidovat sama.

Myslím si, že principiálně hlavním úkolem každé politické strany je, aby kandidovala ve volbách a pak svůj program prosazovala, anebo zda bude kandidovat v nějaké koalici. A protože členové od vedení sociální demokracie aktuálně nemají informace, tak z toho jsou trošku nervózní.

Soud zrušil rozsudek, podle nějž měla SOCDEM platit stamiliony Altnerovým dědicům. Spor se otevře znovu Číst článek

A řekněme i důvod. Máme nějaké stanovy, nějaké postupy. Zatímco některé strany už teď schvalují definitivní znění svých kandidátních listin v krajích, my jsme bohužel neměli ani nominace z místních organizací – ani okresní, ani krajské.

Koneckonců všechno pak musí schvalovat předsednictvo a to je poměrně dlouhý proces. Jestli se v tuto chvíli ještě neví, jestli a za koho bude sociální demokracie kandidovat, tak to je, myslím si, pochopitelný důvod nervozity.

Vy jste prohlásil: „Neschopná předsedkyně Maláčová a všehoschopný místopředseda (Lubomír) Zaorálek stranu zabíjí”...

Ano, to už nebylo v tom dopise. To už byly potom vyprovokované reakce, které si myslím, že je právě dobré, abychom si vyříkali interně. Jedním z důvodů je, že jednání se Stačilo! bylo velmi nešťastné zahájení práce tohoto nového vedení.

Víte, komunisté s námi do spolupráce nejdou a není se co divit. Spousta sociálních demokratů odešla kvůli tomu ze strany a to je nešťastné. Udělalo to takový dojem, že strana je schopna spojit se s kýmkoliv. Myslím si, že sociální demokracie s komunisty, to je neslučitelné.

Proto považujete Janu Maláčovou za neschopnou?

Podívejte se, procenta nám moc nerostou, takže situace moc šťastná není.

2:20 SOCDEM nebude kandidovat s komunisty. ‚Stačilo! nechce zdůrazňovat levicová témata,‘ říká Maláčová Číst článek

A to je vina Jany Maláčové?

Vždycky za všechno může předseda. To přece tak je. Já jsem byl třicet let starostou města a samozřejmě za všechno, co se nepodařilo, může vždycky starosta.

Proč považujete programové sliby vaší strany za nereálné?

Myslím, že nereálné jsou programové sliby bohužel všech politických stran. Nevím, co se to v poslední době děje. Vzpomínám na období, kdy tady byly dvě strany, které se střídaly. Byla to ODS a sociální demokracie. Samozřejmě každá z nich měla poměrně odlišný program, ale principiálně dluh České republiky byl v řádu jednotek miliard korun.

Tak to bylo až do vlády Bohuslava Sobotky. Dokonce i v první části vlády Andreje Babiše. A pak samozřejmě přišel COVID, dluhy rostly na stamiliardy, ale COVID už skončil. Ty stamiliardy dluhů ročně pořád zůstávají a přesto se strany přebíjejí v populistických programech a slibují něco nereálného.

Já jsem doufal, že sociální demokracie se takto chovat nebude, protože my v Bohumíně se takto nechováme. Nechceme vyhrát příští volby a pak na základě nesplněných slibů prohrát ty další.

Své sliby plníme a nemáme je nereálné, proto jsme vyhráli osm voleb za sebou a chceme uspět i v těch dalších. Nechceme, aby nám to vedení sociální demokracie samozřejmě kazilo.

‚Jazýček na vahách‘

Volební preference SOCDEMu jsou něco kolem tří procent. Co s tím? Smiřujete se s faktem, že zůstanete mimo Sněmovnu?

To je ale otázka na vedení strany. Já jsem řekl, že od roku 2017 se s vedením sociální demokracie už zabývat nechci. Jsem z toho nešťastný…

Spolupráce KSČM a SOCDEM je pochybná ideologicky i voličsky. Konečná zamířila do vod SPD, říká expert Číst článek

Je to cesta, ta rezignace?

Myslím si, že moje osobní volba to může být. Tehdy jsem varoval před tím, co se stalo a od té doby se bojím, že není moc cesty zpátky. Ale každý pokus má svou cenu, takže držím každému vedení strany palce, aby se to podařilo.

Jestli strana má svůj program prosazovat, tak bez toho, aby byla účastna v Poslanecké sněmovně, v Senátu nebo dokonce ve vládě, v krajích, tak je to obtížné. A to, že to sociální demokracie dokáže, ukazují výsledky v komunálních volbách mnoha měst a obcí.

Vaše předsedkyně Jana Maláčová pro deník Právo řekla, že SOCDEM chce být bohatou nevěstou, která se ideálně nebude muset vdávat. Co podle vás můžete případným koaličním partnerům nabídnout?

To, že se nemusíme vdávat, znamená, že máme šanci nad pět procent. Tak to samozřejmě rád slyším. Máme ještě nějaké voliče. I těch 2,5 až tři procenta samozřejmě můžou být jazýčkem na vahách.

Víte, že při minulých volbách propadlo asi milion hlasů a proto teď nejenom sociální demokracie, i ostatní strany hledají nějaké partnerství, aby hlasy nepropadly, aby se dostaly nad pět procent. Z tohoto pohledu je postup samozřejmě jasný.

Uškodil dopis bohumínské buňky SOCDEM preferencím strany ve volbách? A budou sociální demokraté v Bohumíně dál kandidovat jako členové SOCDEM? Poslechněte si celý díl pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ze záznamu v úvodu článku.