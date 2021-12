Žalobci musí znovu otevřít případ komunistů Štrougala a Vajnara. Stíhání původně zastavili

Žalobci se musí znovu zabývat případem bývalých vrcholných představitelů komunistického režimu Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara. Stíhání za mrtvé a zraněné na hranicích totalitního Československa žalobci původně zastavili na základě stanoviska znalců, že bývalý předseda vlády i někdejší ministr vnitra trpí duševní chorobou a nerozumí smyslu trestního řízení. Brno 10:12 3. 12. 2021 (Aktualizováno: 10:18 3. 12. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Štrougal na snímku z roku 2012. | Zdroj: Profimedia

Ústavní soud (ÚS) zrušil rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze, které musí rozhodovat znovu. ÚS rozhodoval na podnět šesti lidí z Německa - jde o zraněné a pozůstalé po zabitých na hranicích.

‚Klesli bychom na úroveň totalitní moci.‘ Proč žalobce definitivně zastavil stíhání Štrougala a Vajnara? Číst článek

O zastavení stíhání rozhodlo loni v září Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 s vysvětlením, že Štrougal i Vajnar zločin spáchali, ale nejsou schopní chápat smysl trestního řízení. Letos rozhodnutí potvrdil náměstek městského státního zástupce, jehož rozhodnutí ústavní soudci zrušili.

Podle skupiny Němců byli znalci, kteří vypracovali klíčový posudek, podjatí vzhledem ke své stranické či profesní minulosti před rokem 1989. Podle ústavních soudců skutečně vyvstaly pochybnosti o nestrannosti znalců a z jejich závěrů nelze vycházet.

Štrougalovi je 97 let a Vajnarovi 91. Policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu zahájil jejich stíhání v listopadu 2019. Mužům kladl za vinu zneužití pravomoci, za což jim hrozilo dva až deset let vězení. Úřad obvinil také někdejšího generálního tajemníka Komunistické strany Československa Miloše Jakeše, který ale následně ve věku 97 let zemřel.

Mezi roky 1976 a 1989 zastávala trojice Jakeš, Štrougal, Vajnar, několik vysokých postů. Miloš Jakeš byl například generálním tajemníkem Ústředního výboru KSČ, Vratislav Vajnar ministrem vnitra a Lubomír Štrougal premiérem.

Podle prezenčních listin a dalších archiválií, které vypátrali policisté z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, ze svých postů přihlíželi zabíjení na hranicích.