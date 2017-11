Komunisté za mnou si stěžují, že nevidí přes můj afro účes, říká nejmladší poslanec Feri

Ve svých 21 letech je nejmladším poslancem v dolní komoře. Zároveň patří mezi více než 120 nováčků, kteří letos usedli do poslaneckých lavic. Od voleb je mladý politik Dominik Feri z TOP 09 ve sněmovně každý den. Kancelář navíc zdědil po předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Praha 17:30 23. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Dominik Feri z TOP 09 v dolní komoře. | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK

„Když jsem tady byl poprvé, všiml jsem si, že vedle dveří je cedulka, na které je 'Předseda hnutí'. To znamená, že já mám kancelář po Andreji Babišovi, což je teda dost ironická shoda náhod,“ říká ve své poslanecké kanceláři nejmladší zákonodárce Dominik Feri (TOP 09).

Poslanecká sněmovna je hodně složitý komplex několika budov propojených různými průchody a schodišti. Domini Feri se tu ale už docela orientuje. Od voleb sem chodí každý den. A tím pádem už ochutnal i menu ve zdejší restauraci.

Nejmladší poslanec Dominik Feri z TOP 09. | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK

„Já jsem naštěstí docela nenáročný, protože jako student vysoké školy jsem zvyklý na úroveň menzy. To znamená, že já si vůbec nemůžu stěžovat,“ říká poslanec.

Stížnosti komunistů

Před jednacím sálem obvykle visí fotografie poslanců s jejich zasedacím pořádkem. Poslanci však ještě sedí podle abecedního seznamu, měnit se to bude až na příští schůzi.

Poslanec TOP 09 Dominik Feri. | Foto: TOP 09 | Zdroj: TOP 09

„Zatím sedím v levé části sálu. Volal mi jeden redaktor, říkal, že komunisté, kteří sedí za mnou, si stěžují na to, že přese mě nevidí,“ říká Feri a naráží na svůj typický afro účes.

Coby nejmladšího poslance ho také zaskočilo technické vybavení, které je pro jeho generaci už prakticky passé.

„Překvapuje mě, že se tady komunikuje pomocí pevné linky. To znamená, že se musím naučit alespoň nějaká základní čísla. Dostali jsme taky telefonní seznam,“ popisuje Feri a dodává: „Na co si budu muset zvykat, tak je pohyb v prostředí (operačního systému) Windows, protože já už dlouhou dobu používám Mac a teď si budu muset navykat na úplně jiný systém. Ale bude to potřeba, takže to zvládnu.“

Ukazovat bionické nohy

Ukazovat bionické nohy se nestydí. První den ve sněmovně? 'Na pohodu,' říká hendikepovaná poslankyně Číst článek

Server iROZHLAS.cz strávil první den ve sněmovně také s hendikepovanou poslankyní za hnutí ANO Andreou Brzobohatou.

Z kanceláře do jednacího sálu Poslanecké sněmovny to mají její kolegové pěšky asi minutu. Ona tu vzdálenost - necelých padesát metrů - musí jet autem, což jí i s policejní kontrolou zabere asi desetkrát víc času. Celou reportáž si můžete přečíst ZDE.

"Akorát to dnes bylo o velkém lítání - na klub, na focení. Takže to bylo složité spíše logisticky, jinak na pohodu. Ale celkem už se těším domů," shrnuje Brzobohatá první den v nové práci. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas