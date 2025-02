Komunistické Stačilo! v modelu STEM sílí, naopak Piráti oslabují. Motoristé by poslance neměli vůbec

Opoziční hnutí ANO by nyní ve sněmovních volbách získalo 35,3 procenta hlasů, více než strany současné vládní koalice dohromady. Vyplývá to z v neděli zveřejněného volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Do Poslanecké sněmovny by se dostali i Piráti, SPD a uskupení Stačilo! Motoristé sobě by naopak podle STEM pětiprocentní hranici nepřekročili. Praha 11:47 9. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Hnutí ANO v porovnání s výsledky z předchozích týdnů mírně posiluje. Stejně tak koalice Spolu, které by podle aktuálního modelu dalo hlas 19,8 procenta voličů. Pro Starosty by hlasovalo 10,3 procenta voličů.

V přepočtu na mandáty by ANO získalo 88 křesel. Koalice Spolu by získala 47 poslanců a STAN 23.

Do Sněmovny by se dostalo také SPD se ziskem 8,1 procenta hlasů a 18 poslaneckých mandátů. Uskupení Stačilo! model přisuzuje 6,7 procenta a 15 mandátů. Piráti by dostali 5,3 procenta hlasů a ve Sněmovně by jich zasedlo devět. Půl procentního bodu pod pětiprocentní hranicí zůstali Motoristé sobě.

Výsledek Stačilo! a Motoristů se v modelu agentury STEM významně liší od aktuálního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Podle něj motoristé posílili na 7,5 procenta a dotáhli se tak na Piráty, naopak Stačilo! by se do Sněmovny podle Kantaru v současnosti nedostalo.

Zelení by podle agentury STEM získali 2,6 procenta hlasů, SOCDEM 2,5 procenta. Přísaze by dalo hlas 2,1 procenta hlasujících.