Koncem týdne přijde do Česka babí léto. Teploty místy přesáhnou 30 stupňů, od neděle se ochladí
Česko zažije v závěru týdne babí léto, bude slunečno a teploty se přiblíží k 30 stupňům Celsia. Meteorologové ale nevylučují, že někde dosáhnou tropické třicítky. Změnu v charakteru počasí očekávají na přelomu týdne, v neděli odpoledne a večer se to na západě Čech projeví zvětšenou oblačností a výjimečnou přeháňkou. Začne se setrvale ochlazovat. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu.
Během čtvrtka se podle meteorologů začne postupně od jihozápadu vyjasňovat. „Od pátku až do neděle nás pak čeká stabilní a velmi teplé počasí. Rána sice budou už typicky zářijově chladná – výjimečně v údolích i s mlhou a teplotami i kolem šesti stupňů Celsia, odpoledne bude ale více či méně slunečno a velmi teplo,“ uvedli meteorologové.
V pátek se nejvyšší odpolední teploty dostanou na 21 až 24 stupňů Celsia, v sobotu se budou pohybovat mezi 24 až 29 stupni Celsia a v neděli mezi 24 až 28 stupni.
„Víkend tak bude na řadě míst doslova teplotně letní a kdoví, zda někde nenaměříme i tropickou teplotu. Zcela vyloučeno to není,“ dodali meteorologové.
V příštím týdnu vystřídá stabilní počasí velká oblačnost s občasnými přeháňkami nebo deštěm a teplotami pod 20 stupňů Celsia, ve druhé polovině týdne podle meteorologů možná i pod 15 stupňů Celsia. „Míra ochlazování zatím není zcela jasná,“ dodali. Zpočátku týdne jsou možné i bouřky.