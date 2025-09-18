Koncem týdne přijde do Česka babí léto. Teploty místy přesáhnou 30 stupňů, od neděle se ochladí

Česko zažije v závěru týdne babí léto, bude slunečno a teploty se přiblíží k 30 stupňům Celsia. Meteorologové ale nevylučují, že někde dosáhnou tropické třicítky. Změnu v charakteru počasí očekávají na přelomu týdne, v neděli odpoledne a večer se to na západě Čech projeví zvětšenou oblačností a výjimečnou přeháňkou. Začne se setrvale ochlazovat. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Slunečné počasí v Praze (ilustrační foto)

Na konci týdne se oteplí (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Během čtvrtka se podle meteorologů začne postupně od jihozápadu vyjasňovat. „Od pátku až do neděle nás pak čeká stabilní a velmi teplé počasí. Rána sice budou už typicky zářijově chladná – výjimečně v údolích i s mlhou a teplotami i kolem šesti stupňů Celsia, odpoledne bude ale více či méně slunečno a velmi teplo,“ uvedli meteorologové.

V pátek se nejvyšší odpolední teploty dostanou na 21 až 24 stupňů Celsia, v sobotu se budou pohybovat mezi 24 až 29 stupni Celsia a v neděli mezi 24 až 28 stupni.

„Víkend tak bude na řadě míst doslova teplotně letní a kdoví, zda někde nenaměříme i tropickou teplotu. Zcela vyloučeno to není,“ dodali meteorologové.

V příštím týdnu vystřídá stabilní počasí velká oblačnost s občasnými přeháňkami nebo deštěm a teplotami pod 20 stupňů Celsia, ve druhé polovině týdne podle meteorologů možná i pod 15 stupňů Celsia. „Míra ochlazování zatím není zcela jasná,“ dodali. Zpočátku týdne jsou možné i bouřky.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme