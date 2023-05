Prasečák z romského koncentráku v Letech zmizel, ale k sebereflexi u Čechů nedošlo, říká komentátor Šídlo

Petr Pavel se po 28 letech jako teprve druhý český prezident po Václavu Havlovi zúčastnil pietního aktu k připomenutí romského holocaustu na místě koncentračního tábora v Letech u Písku. „Pro mě to má velký symbolický význam: Byl jsem tam v roce 1995, kdy tam poprvé přijel Václav Havel, a byl to dost surrealistický zážitek,“ vzpomíná novinář Jindřich Šídlo. Praha 17:06 15. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potřeba obhajovat svobodu a lidská práva je v současné době stejná jako v minulosti, řekl na místě někdejšího koncentračního tábora pro Romy v Letech u Písku prezident Petr Pavel | Zdroj: ČTK

Tehdejší odhalení památníku Zdeňka Hůly se prý odehrávalo v atmosféře všeobecného překvapení, že toto místo je vůbec součástí českých dějin.

Jindřich Šídlo k pietě v Letech a osvobození žhářů z Vítkova.

„Překvapení, že 90 procent českých Romů nepřežilo 2. světovou válku – a skončilo ve vyhlazovacích táborech –, bylo velké.

Ovšem velkou část veřejnosti to ani nezajímalo a symbolem se stal ,prasečák‘, který tam bez většího zájmu politické elity ,smrděl‘ až do roku 2022,“ upozorňuje Šídlo.

V táboře za války působili i čeští četníci a právě podíl českého národa na romském holocaustu je podle Šídla důvodem, proč odstranění prasečáku trvalo tak dlouho. Došlo k tomu až po mnohaletém úsilí samotných Romů a některých politiků.

Napomohla tomu i kauza někdejšího ministra financí a premiéra Andreje Babiše (ANO), který v roce 2016 existenci romského koncentračního tábora zpochybnil se slovy, že šlo o pracovní tábor, kde končili ti, kteří nepracovali.

„Vypukl skandál, tak vzal do auta Jiřinu Šiklovou, která ho odvezla do Let a vysvětlila mu to. A Babiš řekl, že jako ministr financí – to bylo v době vrcholné prosperity –, uvolní peníze na odstranění prasečáku.

To byl důvod, proč se to povedlo. Žádná velká reflexe větší části společnosti,“ zdůrazňuje komentátor s tím, že ani bývalý premiér se k tomu dnes už nehlásí.

Napravení žháři?

Šídlo přiznává, že v 90. letech naivně věřil, že se přezíravý přístup většinové společnosti změní se vznikem romské elity.

Vzdělaní Romové teď už nemají zapotřebí se ke svému původu hlásit, nikdo je k tomu ani nemůže nutit.

Na protiromské rétorice také stále sbírají body někteří politici.

„Nezpochybňuji, že na řadě míst je soužití většiny s menšinou problematické, ten problém má hluboké sociální kořeny. Na druhou stranu celá SPD má část svého podnikání postavenou na protiromské rétorice a nevyhnul se tomu ani Miloš Zeman,“ připomíná Šídlo exprezidentovy výroky z roku 2018.

Romskou komunitou minulý týden otřáslo podmínečné propuštění dvou ze čtyř pachatelů rasově motivovaného žhářského útoku ve Vítkově z roku 2009.

„Je to rozhodnutí snad zodpovědného soudce. Možná je pravda, že se napravili a teď budou lépe splácet odškodnění. Na druhou stranu je třeba říci, že to byl nejpřísněji potrestaný případ protiromského násilí. Romové to cítí jako nespravedlnost a já jim rozumím,“ podotýká Šídlo.

K rozhodnutí se v Letech vyjádřil i prezident Pavel, podle Šídla by ale politici měli dělat jiné věci, například iniciovat změny zákonů, aby bylo snazší bojovat s rasově motivovaným násilím nebo měnit pravidla pro podmínečné propuštění pachatelů.

„Asi jim nepřísluší komentovat každý jednotlivý případ, byť tomu rozumím, protože v Letech se ta otázka úplně nabízí. Lety jsou ukázkou toho, kam vede tolerance takového typu chování a myšlení,“ uzavírá komentátor serveru Seznam Zprávy.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus, ptá se Šárka Fenyková.