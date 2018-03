Zemanovi příznivci na Hradě. Koncertu přihlíželi Vitásková, Veleba, Hannig a Hynek

Prezident Miloš Zeman oslavil ve středu večer na Pražském hradě se svými příznivci opětovné uvedení do funkce. Koncertu ve Španělském sále přihlíželi mimo jiné neúspěšní prezidentští kandidáti Petr Hannig a Jiří Hynek, předseda Strany práv občanů Jan Veleba nebo bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Zeman večer pořádá týden po své druhé inauguraci, pozváno bylo tisíc hostů. Video Praha 19:17 14. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou | Zdroj: Pražský hrad

„Jdu navštívit svatostánek Pražský hrad a jdu na koncert prezidenta České republiky. Potěšilo mě, že jsem byl pozván,“ řekl pro Seznam Zprávy neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Hynek.

Snažíme se být maximálně transparentní, říká Ovčáček. Seznam hostů oslavy ale Hrad nezveřejní

Další neúspěšný kandidát na prezidenta Petr Hannig pak při příchodu řekl, že jde o přátelské setkání a že se těší na koncert i na vystoupení Michala Davida. Celou akci prý bere jako poděkování těm, kteří Zemana podpořili ve volbě.

Na akci dorazila také právnička Dagmar Raupachová, bývalý ministr dopravy v Zemanově vládě Jaromír Schling nebo český letec z dob druhé světové války brigádní generál Pavel Vranský.

Prezident Miloš Zeman promluvil ke svým podporovatelům hned v úvodu. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček už předem avizoval, že vystoupí také zpěvačka Helena Vondráčková, zpěváci Václav Neckář a Daniel Hůlka nebo Michal David. Hudební program uzavře píseň Pár přátel stačí mít.

Celý seznam hostů ale Hrad odmítl zveřejnit. „Jsou to přátelé, příznivci pana prezidenta, jsou to ale třeba i občané, lidé z kultury, ze společenského života. Je to takový mix různých osobností, které podporovaly pana prezidenta ve volební kampani," řekl v rozhovoru pro Radiožurnál Ovčáček.

„Seznam nezveřejňujeme z toho důvodu, že nechceme, aby hosté byli poté nějakým způsobem kádrováni," dodal.

Vyjadřovat se zatím nechtěl ani k nákladům na koncert. „Budeme to vědět až po jeho ukončení," uvedl Ovčáček. Pro návštěvníky Hradu bylo ve středu večer kvůli akci uzavřené první nádvoří a polovina toho druhého.

Zeman podruhé prezidentem

Zeman byl opětovně uveden do funkce hlavy státu minulý čtvrtek. Nesouhlas sklidil za inaugurační projev, ve kterém kritizoval média včetně veřejnoprávní České televize.

Zeman při inauguračním projevu kritizoval Bakalu, média i TOP 09. Část politiků opustila sál

Za svobodu médií proto ve středu večer demonstrovaly v centru Prahy stovky lidí, kteří nesouhlasili s výroky prezidenta Zemana.

Zeman se se svými příznivci v Praze setkává každoročně. Letos jich do Španělského sálu šest dnů po své druhé inauguraci pozval asi 1000.

Přesně před rokem na obdobném slavnostním večeru na Pražském hradě Zeman svým příznivcům jako prvním oznámil rozhodnutí obhajovat prezidentský mandát. Zvolen byl znovu na konci ledna, když ve druhém kole přímé volby porazil bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše.