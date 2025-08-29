Končí lhůta pro žádost o korespondenční volbu. Samotné registrace se uzavřely před týdnem

Lhůta, v níž mohou Češi v zahraničí písemně požádat o korespondenční formu hlasování v říjnových sněmovnách volbách, v pátek odpoledne skončí. Hlasovat poštou budou moci jen ti krajané, kteří se do konce minulého týdne registrovali jako voliči na zastupitelských úřadech. Podle vyjádření ministerstva zahraničí z počátku týdne jich bylo přes 24 000, konečné znění voličských seznamů má ministerstvo předat do poloviny září.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Korespondenční volby (ilustrační foto)

Korespondenční volby (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Počet českých voličů v cizině se sice v souvislosti se zavedením korespondenční volby během letošního roku zdvojnásobil, ale je poloviční proti odhadům ministerstva zahraničí. Srovnatelný je s celkovým počtem voličů, kteří v minulých sněmovních volbách mohli hlasovat třeba v Chebu nebo v Kroměříži.

Do voličských seznamů se zapsalo 24 206 krajanů. Je to o polovinu méně, než ministerstvo čekalo

Číst článek

Korespondenční volba bude letos využita poprvé. Je podle vlády postavena na ověřeném principu dvou obálek pro zachování zásady tajnosti volby a identifikačního lísku pro zachování osobní volby. O písemnosti mohou Češi písemně požádat klasickou poštou nebo přes datovou schránku, on-line přes Portál občana nebo prostřednictvím zmocněnce.

Mohou si také o dokumenty požádat osobně, a to nejpozději dva dny před volbami, tedy do středy 1. října před 16.00 místního času. Podrobnosti jsou na webu ministerstva.

Kromě hlasování poštou budou moci Češi v zahraničí volit také standardně na 108 zastupitelských úřadech, nebo v kterékoli volební místnosti v Česku, pokud si vyžádají voličský průkaz. S ním budou moci hlasovat na ambasádách Češi, kteří budou v cizině pobývat krátkodobě například kvůli rekreaci nebo práci.

Pozvolný zájem

Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety mohlo v zahraničí vybírat poslance na stovce zastupitelských úřadů zhruba 18 800 českých občanů, přičemž hlas odevzdalo zhruba 13 200 z nich. V předloňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat i s voličským průkazem na 28 700 Čechů, využilo toho 23 000 z nich. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400 000 až 600 000 českých občanů.

Podle politologů i části politiků bude zájem o hlasování korespondenční volbou pozvolný, podobně jako tomu bylo na Slovensku. Po jejím zavedení poprvé v roce 2006 hlasovalo poštou kolem 7000 Slováků, předloni jich už bylo na 58 000.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme