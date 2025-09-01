Končí opravy Městského domu kultury v Sokolově. Stihly se před stoletým výročím existence budovy
V sokolovském Městském domě kultury (MDK) končí rekonstrukce za pět milionů korun. Opraven byl strop a přibylo úspornější osvětlení, řekl ředitel MDK a místostarosta Jan Picka (VOK). Poslední srpnový víkend město nechalo nanést na mramorové podlahy speciální ochranný nátěr, objekt byl tedy uzavřen.
„Město Sokolov i v letošním roce pokračovalo v úpravách historického objektu, kterým Městský dům kultury Sokolov rozhodně je. O to více, že za pár dní, za pár týdnů budeme slavit stoleté výročí existence této budovy. A tentokrát jsme se zaměřili na vstupní foyer. Došlo k výměně dveří, pokračujeme v tom trendu, který už tam je, kdy vracíme i dveře do historické podoby,“ řekl Picka.
Další nejvíce viditelnou změnou je podle ředitele i obnovení stropů a přiznání jejich žebrování. „V té první části za dveřmi to byl docela velký úkol, protože ty stropy se musely opravdu znovu vmodelovat,“ popsal práce místostarosta.
Během posledního prázdninového víkendu se nanášel i ochranný povlak na mramorové podlahy. Veškerý provoz byl zcela omezen kvůli zápachu a prachu z broušení ochranné vrstvy.
Podle mluvčího města Michala Švarce Sokolov oproti předpokládané ceně stanovené ve smlouvě ušetřil. Ve foyer totiž bylo navrženo nové rozmístění osvětlovacích těles a jejich nižší počet. Ve vstupní hale bylo navrženo 15 lustrů, každý měl mít 21 žárovek.
„Změna spočívá v redukci těchto velkých lustrů na tři kusy a zbývajících 12 lustrů bude nahrazeno lustry, které budou zavěšené na novém kazetovém stropě ve vstupní části a před vstupem do zimní zahrady. Každý z těchto lustrů obsahuje šest žárovek a dojde ke změně počtu kusů z devíti na celkových 21 kusů,“ upřesnil Švarc.
Plány do budoucna
Záměnou osvětlovacích těles ušetří město jednak na počtu pořízených kusů, ale po celkové výměně budou rovněž nižší náklady na osvětlení. Mix světel bude podle Švarce i estetičtější na pohled. Zároveň nebude změna patrná v tom smyslu, že nové lustry osvětlí halu stejně. Dokončenou stavbu převezme město v pondělí 1. září dopoledne.
Do budoucna vedení města u kulturního domu řeší v jeho objektu i zajištění bezbariérovosti. To je ovšem podle Picky vzhledem k dispozicím objektu komplikované. Ve hře je i varianta samostatně stojícího výtahu propojeného s kulturním domem a hlavně jeho velkým sálem tubusem.