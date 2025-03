Končící prorektor Vlach: Podílet se na kampani rektorky mi není vlastní. Nemám ambici kandidovat

Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková zůstává ve funkci i po jednání Akademického senátu školy, jednání, které probíralo mimo jiné milionové odměny pro vedení. Svou rezignaci v pátek podal prorektor pro vnější vztahy Martin Vlach. „Je nutné, abychom opravdu na Univerzitě Karlově prošli sebereflexí,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Praha 10:54 22. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Myslím, že paní rektorka je připravená kandidovat, soudí Vlach | Zdroj: Univerzita Karlova v Praze

Proč jste se rozhodl ve vedení univerzity skončit?

Já už jsem své důvody dostatečně řekl včera (v pátek). Obecně univerzita je pod mediálním tlakem už od loňského podzimu a musím se zcela otevřeně přiznat a říkám to veřejně, že současná komunikační a personální politika mi není vlastní. Myslím, že jedním z hlavních důvodů je také to, že bych nedokázal v současné situaci pomáhat paní rektorce v kampani na její znovuzvolení.

Vy jste se v pátek za svůj projev, ve kterém jste oznámil i svou rezignaci dočkal potlesku, ale na druhé straně někteří vaši další kolegové kritizovali, jak jste oznámil tu rezignaci. Proč jste rezignoval až v pátek, když o problémech v souvislosti s odměnami pro vedení školy se mluví už měsíce?

Jsou asi určité hranice, ke kterým když se člověk se blíží a dojde k tomu, že ji překročí, tak k rozhodnutí dojde. My jsme den předem měli komisi senátu pro třetí roli, kde se řada těchto věcí právě prodebatovávala. A nechci říkat, že to byla poslední kapka, ale byl to jeden z hlavních momentů, proč jsem se rozhodnul rezignaci dát právě včera. A to bylo čtvrteční jednání senátní komise.

Rektorská kandidatura

Ono by to totiž celé mohlo dělat dojem, že jste nějakým způsobem kalkuloval a že proto jste svoji rezignaci oznámil až v pátek. Napadá mě, zvažujete se ucházet o funkci rektora?

Tato otázka asi může napadat hodně lidí. Ale opravdu v tuto chvíli ty ambice nemám a spíš doufám, že moje rezignace pár lidem otevře oči.

Teď ambici kandidovat na rektora Univerzity Karlovy nemáte, ale třeba za rok byste ji mít mohl?

To je opravdu daleko. Já jsem rezignaci dal včera a upřímně se těším, že po dubnu, kdy ve funkci skončím, budu mít i chvilku času na rodinu a na nějakou práci. Jsem akademický pracovník na fakultě a těším se na to. Není to žádná politická odpověď, ale opravdu v tuhle chvíli o tom neuvažuji.

Když říkáte, že chcete, aby vaše rezignace otevřela dalším oči, narážíte tím na to, že by z vašeho pohledu rektorka Králíčková neměla svoji funkci obhajovat?

To bych asi odpovídal za ní. Já myslím, že paní rektorka je připravená kandidovat, to řekla někdy i ve čtvrtek v Českém rozhlase.

Pokud vím, řekla to i včera při jednání Akademického senátu.

Ano, i včera při tom jednání. A jak říkám, jedním z důvodů mé rezignace byl fakt, že jako prorektor bych se na té kampani paní rektorky musel spolupodílet, ale to mi není vlastní.

Sebereflexe

Komu chcete tedy otevřít oči?

Rád bych otevřel oči trošičku jak akademické obci, tak Akademickému senátu, byť ten otevřené oči má. Ale myslím si, že je nutné, abychom na Univerzitě Karlově prošli nějakou sebereflexí, protože dlouhodobé neřešení právě třeba odměňování, nebo například střetů zájmů, které z mého pohledu, ano, nežijeme v ideálním světě, ale jsou evidentní – tohle univerzita musí řešit. Dlouhodobě to neřešila a tohle je důsledek toho neřešení.

Akademičtí senátoři se včera shodli, že vedení školy porušilo svoji povinnost, když neodpovídalo na dotazy veřejnosti, na dotazy novinářů právě ohledně výše odměn pro vedení univerzity. Vy jste prodělal nějakou sebereflexi v této věci, jestli i vy jste třeba nemohl něco dělat jinak?

Rozhodně jsem mohl něco dělat jinak, například rezignovat dříve, když jsem nesouhlasil s některými kroky a že už právě – přiznám, že nevím přesné datum, ale byl to nějaký říjen listopad – když se téma střetu zájmů otevřelo, tak jsem byl, myslím, jeden z těch, kteří říkali, musíme tyhle věci právě řešit poměrně rychle, aby se z toho nestal takzvaný guláš, který se z toho stal.

Nebo když probíhalo výběrové řízení třeba na tiskovou mluvčí. Takže ano, moje sebereflexe v tuto chvíli je taková, že jsem mohl rezignaci dát dřív, abych nebyl spojován s touto situací.

Narážel jsem spíš na to, jestli jste se jakožto prorektor pro vnější vztahy nemohl taky zasloužit o lepší komunikaci s veřejností v krizových chvílích.

To je asi taky věc, kterou nějakým způsobem zhodnotí historie. Já jsem v rezignačním dopise napsal, že ty procesy na univerzitě nejsou úplně transparentní. Samozřejmě to není jednoduchá situace.

A ano, mohl jsem některé věci udělat jinak, ale v zásadě tu komunikační strategii, kterou jsme zvolili, jsme nezvolili dobře a myslím, že jsem byl jeden z těch, kteří na to upozorňovali dlouhodobě.