Kondice českých dětí se výrazně zhoršila, tělesnou zdatnost žáků ale ovlivňuje i rodinné zázemí

Sedy-lehy, skok daleký z místa, shyby nebo člunkový vytrvalostní běh. To jsou atletické disciplíny, ve kterých měřila Česká školní inspekce tělesnou zdatnost školáků. Testy prošli loni na podzim žáci 3. a 7. tříd základních škol, a také studenti 2. ročníků středních škol. V porovnání se stejnými testy před 30 lety jsou na tom dnešní školáci hůř, a to hlavně ve vytrvalosti. Praha 18:13 18. dubna 2023

Z testování, kterému se školáci podrobili loni na podzim téměř na všech školách, vyplynulo, že v mezinárodním srovnání si české děti vedou docela dobře ve skoku dalekém. Výrazně horší výsledky než ve zbytku světa měly děti ve člunkovém vytrvalostním běhu.

S věkem se výsledky školáků v tomto testu zhoršovaly. To, že u dětí dramaticky poklesla vytrvalost, se ukazuje i při srovnání čerstvých výsledků s těmi, které vzešly z výzkumu před 30 lety. Naopak v disciplínách skok z místa nebo sedy-lehy mají děti výsledky po dekády skoro stejné.

Výzkumníci rozdělili výsledky dětí do tří kategorií, kdy nejhorší, kritická úroveň, znamená dokonce velká zdravotní rizika. Podle výsledků ve člunkovém vytrvalostním běhu, kde české děti dopadly nejhůře, se to týká poloviny chlapců a o něco více dívek ze základních škol.

Studenti 2. ročníků na středních školách jsou podle tohoto ukazatele v kritické skupině skoro ze 70 procent.

„Dalším takovým znepokojujícím zjištěním je, že máme vysoký podíl žáků, kteří se v kritické úrovni ocitají v několika z těch testů, tedy několika pohybových schopnostech. Čím jsou starší, tím jsou výsledky horší,“ říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Podle něj navíc data ukazují horší výsledky u dívek, než u chlapců.

Vliv rodinného prostředí

Průzkum ukázal, že výsledky výrazně závisejí na tom, z jaké rodiny dítě je – podobně jako u znalostí a prospěchu ve škole. Ukázaly se tedy velké regionální rozdíly.

Zatímco děti z Karlovarského nebo Ústeckého kraje, kde je nejvíce rodin se špatným socioekonomickým zázemím, dopadly nejhůř, nejlepší kondičku mají děti v Praze, a také ve Zlínském kraji.

Kvalitu tělesné výchovy ovlivňuje také to, jestli ji učí aprobovaný učitel. Na to se chce zaměřit ministerstvo školství a zlepšit to: „Je důležité mít nejenom dvě hodiny tělocviku týdně, ale dobře děti zapojit i během přestávek a jiných příležitostech,“ vysvětluje ministr školství Vladimír Balaš (STAN).

„Patří sem pochopitelně i transport do škol. A co by mělo být důležité, tak je dostupnost sportovišť po výuce. To je dlouhodobá bolest, ale možná, že se to lepší,“ dodává.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chce fyzické testy žáků a studentů opakovat každé čtyři roky.