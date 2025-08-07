Konec. Dva prezidentští ochránci neukradli desítky tisíc nábojů, ani je nelegálně neschovávali doma
Je konec. Kauza příslušníků Útvaru pro ochranu prezidenta republiky obviněných v době mandátu tehdejšího prezidenta Miloše Zemana je pravomocně skončená. Redakci iROZHLAS.cz to potvrdila zástupkyně místopředsedkyně soudu. Ochránci se zodpovídali ze zpronevěry více než dvou desítek tisíc nábojů, jeden z nich byl navíc obžalován z nedovoleného ozbrojování. Obžaloba však v ani jednom případě neobstála.
Martin Tiefenbach sloužil v policejním sboru od roku 1992, v roce 2015 nastoupil do Útvaru pro ochranu prezidenta republiky. Právě on je jedním ze dvou aktérů nejvýraznější kauzy hradní ochranky posledních let. Minulý měsíc se dozvěděl, že zprošťující rozsudek v obžalobě kvůli nedovolenému ozbrojování je pravomocný.
GIBS obvinila dva členy prezidentské ochranky ze zpronevěry, měli krást a prodávat střelivo
Číst článek
„Ano, bylo rozhodnuto o zproštění tohoto obžalovaného a státní zástupce nepodal proti rozsudku odvolání,“ potvrdila zástupkyně místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 pro trestní agendu Dana Šindelářová. Verdikt o Tiefenbachově nevině je pravomocný od 7. července.
Tiefenbach měl doma 900 kusů munice. Nepodařilo se zjistit její původ, podle žalobců však náboje doma přechovával neoprávněně. Ne však z pohledu soudu. „Tento skutek nebyl trestným činem,“ vysvětlila Šindelářová. Tímto výrokem také celá kauza započatá v roce 2021 definitivně skončila.
20 tisíc kusů střeliva
Kauzu otevřela Generální inspekce bezpečnostních sborů v únoru 2021, když zadržela Tiefenbacha a jeho kolegu z útvaru Patrika Přibyla. Oba tehdy sloužili coby vrchní komisaři v oddělení služební přípravy odboru zvláštní ochrany, kde měli na starost výcvik střelby kolegů.
Inspekce je o necelého půl roku později obvinila ze zpronevěry, Tiefenbacha začala navíc stíhat kvůli zmíněnému nedovolenému ozbrojování. Hlavní část kauzy spočívala v tom, že muži měli více než dva roky krást munici ze skladu prezidentské ochranky v Jiřské ulici. Náboje podle inspekce prodávali.
„Po vzájemné dohodě, že část služebního střeliva si budou ponechávat za účelem vlastního majetkového prospěchu, ze skladovacích prostor ve své kanceláři střelivo odebrali v úmyslu neoprávněně se obohatit o majetek České republiky,“ stálo v obžalobě, jež u soudu padla v září 2022.
Podle státního zástupce sebrali 20 020 kusů střeliva, krást ho měli od ledna 2018 do února 2020 a pak od září do prosince 2020. Hodnota nábojů byla 142 tisíc korun. Údajně ukradenou munici vykazovali podle žalobce jako spotřebovanou při výcviku. Protože náboje pak měli prodávat, státní zástupce jejich jednání vyhodnotil jako zpronevěru.
Soudní kolečka
„Stále tvrdím, že jsem se ničeho nedopustil. Veškerá munice, kterou jsem nafasoval, byla spotřebována tak, jak měla,“ řekl v květnu 2023 po odsuzujícím rozsudku Tiefenbach. Případ měl v soudní síni spletitý vývoj. Obvodní soud pro Prahu 1 je nejprve uznal vinnými, Tiefenbach dostal pokutu 150 tisíc korun a Přibyl 100 tisíc s tříletým zákazem činnosti.
Jenže po odvolání obou strážců nadřízený Městský soud v Praze tento verdikt zrušil. Obdobný scénář se pak ještě jednou opakoval. Obvodní instance příslušníky v dubnu 2024 potrestala, aby tento rozsudek o měsíc později odvolací soud opět vrátil zpátky.
Napotřetí obvodní instance už Tiefenbacha s Přibylem loni v září očistila. Jak redakci vysvětlila soudkyně Šindělářová, ve věci zpronevěry nábojů „nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který byli stíháni“. Tento závěr nakonec přijal i státní zástupce, který se neodvolal. Očišťující verdikt se stal pravomocným 1. října.
Instance tehdy zprostila Tiefenbacha také obžaloby z nedovoleného ozbrojování, proti tomu se však žalobce ohradil. S odvoláním u Městského soudu v Praze uspěl, ten naposledy nařídil obvodní instanci tuto část kauzy projednat. Jak stojí v úvodu tohoto textu, Tiefenbach se opět dočkal zproštění a tentokrát už se se žalobce podvolil.
‚Závěr je třeba respektovat‘
Přestože obžalobu vypracoval státní zástupce Jakub Matocha, vyšetřování vedené Generální inspekcí bezpečnostních sborů dozoroval Ondřej Šťastný z úřadu pražského městského žalobce. Šťastný navíc coby státní zástupce v této věci docházel také k soudu.
Člen Babišovy ochranky výstřelem na palubě letadla nespáchal trestný čin, rozhodla generální inspekce
Číst článek
„Státní zástupce podal obžalobu, protože vůči oběma obviněným panoval relativně vysoký stupeň podezření ze spáchání trestných činů. Řízení před soudem trvalo bezmála tři roky a soudy měly na věc různé názory, což plyne také ze skutečnosti, že odvolací soud rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 opakovaně rušil,“ sdělil redakci Šťastný.
Šťastný následně konstatoval, že protože se vinu obou příslušníků nepodařilo soudu nade vši pochybnost prokázat, musel je obžaloby zprostit. „S ohledem na důkazní nároky řízení před trestním soudem, které jsou nejvyšší možné, je třeba tento závěr respektovat,“ podotkl k tomu státní zástupce.
Tiefenbach už v Útvaru pro ochranu prezidenta republiky nepůsobí. Požádal o odchod do civilu ještě předtím, než ho zadržela inspekce. Následně sbor obratem opustil. Přibyl byl v průběhu vyšetřování postavený mimo službu a pobíral 60 procent platu. Od loňského října je zpátky v útvaru na stejné pozici.