Konec koupací sezony. Některá koupaliště v Brně kvůli počasí zavřela o týden dřív

S koncem prázdnin skončila i sezona na brněnských koupalištích Riviéra a Zábrdovice. Kvůli nepříznivému počasí o týden dřív, než bylo původně v plánu. Na Kraví Hoře v Brně sezona naopak ještě pokračuje, zjistil Český rozhlas Brno.

Koupaliště (ilustrační foto)

| Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jo, chodili jsme, i když byla zima. On je hodně otužilý, protože byl pořád někde v řekách a v jezerech, takže tady ta voda je pro něj teplá,“ říká babička Ivana s vnukem, kteří si ještě ve čtvrtek užívali 22 stupňů teplou vodu v bazénu na brněnském koupališti Riviéra. Znovu si sem přijdou zaplavat až v další sezoně.

Některá koupaliště v Brně kvůli počasí zavřela o týden dřív

Vedení se totiž rozhodlo areál zavřít už s koncem prázdnin, tedy o týden dřív, než bylo původně v plánu. „Pro uzavření jsme se rozhodli na základě předpovědi počasí pro první zářijový týden, která hlásí teplotu kolem 23 stupňů a chladnější vodu,“ zdůvodňuje mluvčí městské firmy Starez, která koupaliště provozuje, Martin Lísal.

Podle Lísala je dalším důvodem začátek školního roku. Návštěvnost by podle něj byla velmi nízká a naopak provozní náklady extrémně vysoké. Týdenní náklady na provoz koupaliště Riviéra se pohybují kolem jednoho milionu korun.

Letos v červnu podle Lísala na koupaliště přišlo více návštěvníků než loni. Červenec byl naopak slabší: „Odpovídá to zhruba počasí. Dohromady se za tyto dva měsíce bavíme o propadu odhadem 20 000 návštěvníků na Riviéře a 5000 v Zábrdovicích.“

Druhá polovina července bez lidí

Deštivé a chladné dny návštěvnosti nepomohly. Poslední červencový víkend dokonce dorazili na koupališti se skoro osmitisícovou kapacitou jen dva plavci. Ještě koncem minulého týdne bylo na koupališti denně skoro 1000 lidí.

Stejně jako studentka Natálie, kterou neodradil ani silný vítr: Tohle léto jsem třeba moc nebyla na koupališti, protože nebylo takové počasí na to, abychom byli venku.“

Méně zákazníků měla i paní Andrea, která na Riviéře prodává kávu: Vzhledem k tomu, že je právě takové chladné léto, tak ne, moc lidí nechodí. Minulý rok jsem tady nebyla, ale byla tady kolegyně a bylo to lepší."

Se začátkem školního roku ukončí provoz taky koupaliště v Blansku nebo Hustopečích, naopak v Kuřimi a na Kraví hoře v Brně sezóna ještě pokračuje.

