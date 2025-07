Konec po 150 letech. Francouzi se chystají zavřít mlékárnu v Hodoníně, o práci přijde stovka lidí

Francouzská skupina Savencia uzavře koncem února 2026 mlékárnu v Hodoníně, kde vyrábí tavené sýry - například značku Apetito. Výrobu přesune do Německa. Dotkne se to 100 pracovníků. Firma Savencia F&D CZ to oznámila v tiskové zprávě na svém webu. Zdůvodnila to poklesem poptávky po tavených sýrech.

Hodonín 20:06 7. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít