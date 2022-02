Konec prokazování se covidovým certifkátem se o den posouvá. Skončí v noci ze středy na čtvrtek

Zrušení povinnosti prokazovat se covidovými certifikáty v restauracích nebo ve službách se o den odkládá, zjistil Radiožurnál. Rozvolnění tak začne platit až v noci ze středy na čtvrtek. Změnu ještě zítra musí schválit vláda. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) přitom tvrdil, že povinnost přestane platit ve středu. Sledujeme online Praha 15:42 8. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povinnost prokázat se covid certifikátem skončí o půlnoci ze středy na čtvrtek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Od 9. může kdokoliv do jakéhokoliv zařízení bez certifikátu, bez PCR testu,“ uvedl minulý týden ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Tento původní plán už ale nyní neplatí.

Lidé bez očkování proti koronaviru totiž budou moct do restaurací nebo kadeřnictví nakonec až ve čtvrtek.

Změna v certifikátech!

Neočkovaní ještě ve středu do restaurace, hotelu nebo ke kadeřníkovi nesmí! I když info od vlády doteď vyznívalo jinak, půjde to až od čtvrtka. Potvrdili mi to zástupci min. zdravotnictví s tím, že to zítra bude schvalovat vláda. @Radiozurnal1 @iROZHLAScz — Anna Horáčková (@anna_horackova) February 8, 2022

Předseda Asociace kadeřnických a kosmetických oborů Václav Pražák ale kvůli tomu výrazné problémy nečeká.

„To už je potom na každém, jestli to ‚riskne‘ nebo jestli zákaznici přeobjednají o den později. Už to není zase takový rozdíl,“ míní Pražák.

Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba by si lidé i po rozvolnění měli stále nechat aplikaci Tečka s certifikáty. „Bude důležitá do budoucna a bude důležitá i pro cesty do zahraničí,“ řekl Jakob Radiožurnálu.

„Důležité také bude, že tam člověk bude mít pravidla vstupu, bude tam mít nahráno i to, v jakém stavu je jeho očkování, jaká je jeho platnost. Tečka bude využitá i do budoucna,“ dodal mluvčí.

Povinnost prokazovat se očkováním nebo prodělanou nemocí minulý týden zrušil i Nejvyšší správní soud, dal ale vládě týden na úpravu opatření. Nakonec se kabinet rozhodl nařízení zrušit. Někteří epidemiologové a virologové ale s rozvolněním nesouhlasí.