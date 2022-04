‚Normální Velikonoce bez omezení a opatření.‘ Od půlnoci nebude nutné nosit v MHD respirátory

Finanční úřad zmrazil majetek Rusa, který vlastní hotel na Karlovarsku. Vztahují se na něj sankce

„Neznamená to, že by se hotel zavřel. Znamená to, že se s ním nesmí disponovat, například se nesmí prodat,“ řekla pro iROZHLAS.cz ředitelka komunikace ministerstva financí Michaela Lagronová.