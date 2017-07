Konec volební koalice? Vedení lidovců vyzvalo Starosty ke vstupu na jejich kandidátky

Širší vedení KDU-ČSL vyzvalo hnutí Starostové a nezávislí (STAN), aby jeho zástupci vstoupili na kandidátky lidovců pro podzimní sněmovní volby. Řešení by mělo nahradit volební koalici, na níž se uskupení původně dohodla, řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Podoba společných kandidátek ani způsob financování kampaně by se podle něj neměly měnit. Praha 19:27 18. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek | Foto: Michal Doležal | Zdroj: ČTK

„Usnesení bylo vedeno zodpovědností za volební výsledek a zejména povolební vývoj v České republice. Nechceme riskovat, že by tady mohla být vláda jedné strany," řekl Bělobrádek po jednání celostátního výboru KDU-ČSL. Podle něj je mnoho voličů znejistěno rizikem propadnutí svého hlasu kvůli vyššímu volebnímu prahu.

„My si myslíme, že tohle je sázka na jistotu. Konečně, je to záležitost, kterou používají jiné strany a není nijak nová," řekl o novém formátu spolupráce. Ten by podle něj mohl zvýšit preference Lidovců a Starostů. „Věříme, že po této formální změně nedojde k ničemu jinému, než že vstoupíme stoprocentně do Poslanecké sněmovny. Část voličů se uklidní, nebude mít obavy a naopak nám ten hlas dá a přesáhneme výrazněji deset procent," řekl Bělobrádek.

Předseda KDU-ČSL také zdůraznil, že lidovci mají dlouhodobý zájem na spolupráci se STAN ve všech typech voleb. Vyjádřil také přesvědčení, že se i přes přehodnocení formátu volební spolupráce podaří KDU-ČSL a STAN společně získat víc než deset procent hlasů.

Lidovci rozhodnou o osudu koalice se starosty. Hrozí jim volební debakl Číst článek

Zrušit volební koalici nedávno navrhl zlínský lidovecký senátor Jiří Čunek. Odvolával se při tom na předvolební průzkumy, podle kterých by strany nezískaly deset procent potřebných pro vstup do sněmovny. Naopak třeba 1. místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka preferoval formu volební koalice. Strany mají čas na podání společné sněmovní kandidátky do poloviny srpna.

Pokud starostové na výzvu přistoupí, znamenalo by to konec volební koalice. O její budoucnosti chtějí jednat příští týden, říká předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík.

„Nás to rozhodnutí mrzí, ale respektujeme ho jako rozhodnutí svébytné politické strany. My koalici věříme a příští týden v úterý zasedne náš celostátní výbor, který tu situaci posoudí,“ řekl Radiožurnálu Gazdík.

Koalice lidovců a starostů by pro vstup do sněmovny potřebovala získat ve volbách aspoň 10 procent hlasů. Předvolební průzkumy jí ale takový úspěch většinou nepředpovídají.