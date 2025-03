Konečná je tváří Stačilo!, ale není v jeho vedení. ‚Hlavní slovo má Vidlák Sterzik,‘ uznává

Do Poslanecké sněmovny by se podle průzkumů po podzimních volbách mohli dostat i zástupci Stačilo! Z původní koalice se stalo hnutí, v jehož čele je Daniel Sterzik známý pod svým blogerským pseudonymem Vidlák. Lídryní do voleb je však Kateřina Konečná. „Myslím, že jsem zároveň tváří Stačilo!, protože koalici jsem reprezentovala už v evropských volbách,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus v Interview Plus šéfka KSČM a europoslankyně za Stačilo!. Interview Plus Praha 16:50 24. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslankyně a šéfka KSČM Kateřina Konečná | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přestože je Konečná nejviditelnější tváří hnutí Stačilo!, není nijak zastoupena v jejím vedení. Vysvětluje to tím, že jako předsedkyně KSČM nemůžete být členkou dvou stran. Podle ní to ale pro voliče matoucí nebude.

„Myslím, že jsem zároveň tváří Stačilo!, protože koalici, kterou jsme vytvořili loni s dalšími stranami, jsem reprezentovala už v evropských volbách. Zároveň krajští zastupitelé jsou zvoleni většinově za koalici Stačilo! Když jezdím po debatách, tak se lidé nad tím vůbec nepozastavují,“ vysvětluje šéfka komunistů, která je volebním lídrem hnutí do sněmovních voleb.

„Role máme, myslím, docela rozdělené. Co se týče volební kampaně, co se týče programů a dalších věcí, velmi úzce spolupracujeme, ale nejenom Konečná a Sterznik, ale lidí, kteří na tom pracují, je daleko víc,“ připomíná.

‚Nejvýlučnější slovo‘

Hlavní slovo při sestavování kandidátek Stačilo! mají podle europoslankyně všechny subjekty včetně její KSČM. „Kandidátní listiny bude podávat Daniel Sterznik. Ale musím říct, že během tří měsíců nedošlo k žádnému konfliktu,“ uklidňuje.

Přiznává, že k výměně názorů nicméně občas došlo. „Ale nakonec to vždy bylo po shodě všech. Nebylo to o tom, že by někdo využíval nějaké své výjimečné postavení. Dan Sterzik má nicméně to nejvýlučnější slovo, protože je předseda hnutí, za které se rozhodla kandidovat i KSČM,“ doplňuje.

Ještě před vznikem samotného hnutí tvořilo koalici KSČM, Česká strana národně sociální a Spojení demokraté – Sdružení nezávislých. Současné hnutí představí podle Konečné kandidátky příští týden v Ostravě.

Poslední průzkum agentury STEM pro CNN Prima News přisoudil hnutí 6,5 procent hlasů, psal sever iROZHLAS.cz.

„Ještě jsme nepředstavili ani lídry, ani zásadní programové priority. Beru to tak, že jsou to průzkumy, které jsou dělány možná spíš na základě toho, že nám lidé věří od loňského roku. Průzkumy pro mě nejsou tak důležité jako volební výsledky a jako jediná mimoparlamentní strana jsme loni prokázali, že jsme relevantním subjektem na politickém spektru,“ zdůrazňuje předsedkyně komunistů.

Levicový program

V únoru opustil KSČM někdejší dlouholetý poslanec Jiří Dolejš. Stačilo! označil za populistický projekt, který není levicový. Konečná však upozorňuje, že Dolejš pro tento projekt sám v listopadu hlasoval na jednání ústředního výboru. „Velmi mě to překvapuje,“ říká k Dolejšovým argumentům.

Podle ní je program projektu velmi levicový. Zaměřený bude na podporu nízko a středněpříjmových lidí a také podnikatelů. „Tak, abychom si sáhli tam, kudy peníze z České republiky odcházejí. To jsou nadnárodní korporace, různí energobaroni a podobně,“ upozorňuje europoslankyně.

Součástí programu by mělo být také „podřízení energetiky, vody, tepla, sítě a dalších přirozených monopolů plné státní kontrole”. Konečná zároveň vidí budoucnost v jaderné energetice a navrhuje, aby Česko odkoupilo společnost ČEZ. Ta je dnes vlastněná státem ze 70 procent.

„Víme, že to bude stát podle odhadů nějakých 200 až 250 miliard korun. Tuto sumu jsou někteří vládní poslanci schopní dát na výdaje za zbrojení. Za mě je energetika daleko důležitější pro život českých občanů a českých podnikatelů než výdaje na nesmyslné stíhačky F-35 a podobně,“ tvrdí komunistka.

Konečná už více než deset let působí v Evropském parlamentu, zároveň však kritizuje dosavadní unijní snahy například v oblasti Green Dealu nebo zbrojení: „Unie je v podstatě neakceschopná, neživotaschopná. Státy nebudou za nějakých deset let schopny dále akceptovat tento diktát,“ předpovídá.

Sama podporuje možnost referenda, v němž by Češi rozhodli o svém vztahu k euru, k budoucí zbrojní nebo obranné dohodě uvnitř Unie a podobně. „To jsou všechno věci, o kterých by podle nás měli rozhodnout lidé,“ dodává europoslankyně.

Jaký další levicový program hnutí připravuje? A s kým by bylo Stačilo! ochotné jít do vlády? Poslechněte si celý díl pořadu Interview Plus.