Koněvova socha není ani válečný hrob, ani památka, odmítá porušení smluv senátor Růžička

Napětí v česko-ruských vztazích spojené s odstraněním sochy maršála Koněva stoupá. Tři pražští komunální politici jsou pod policejní ochranou a Rusko hrozí pražským politikům trestním stíháním. V pořadu Pro a Proti Českého rozhlasu Plus debatovali 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda KSČM Vojtěch Filip a senátor a zastupitel Prahy 6 Jiří Růžička (TOP 09 a STAN). Praha 19:33 11. května 2020

„Jedna věc je rozhodování o majetku Prahy 6, druhá je respektování Ústavy a zákonů České republiky,“ říká Vojtěch Filip.

Podle něj došlo k porušení zákona o ochraně válečných hrobů z roku 2009. „Socha maršála Koněva je součástí památníku, který je chráněn mezinárodní smlouvou z roku 1993. Jestli někdo poruší mezinárodní smlouvu, tak nejedná legitimně.“



Senátor Jiří Růžička odmítá, že by jakkoliv porušili zákon. „Máme i právní stanoviska, v žádném případě se nejedná o válečný hrob. Není to ani památkově chráněná stavba.“

„Česko-ruská smlouva z roku 1993 mluví o památkách, které by pod tento zákon spadaly, a tato stavba pod něj nespadala. Navíc byla postavena v roce 1980, nepochybně jako připomínka síly a moci v době vrcholící normalizace. Měli bychom mluvit o smlouvě z roku 1993 a o jejím skutečném významu a dopadu. “ Jiří Růžička

Komunista zpochybňuje usnesení sněmovního výboru pro bezpečnost, který na základě zprávy Bezpečnostní informační služby doporučil třem pražským politikům policejní ochranu.

„Nemyslím si, že je hrozba reálná. Neznám žádný důvod, pro který ruská zpravodajská služba měla ohrožovat české komunální politiky.“



Růžička ale považuje hrozbu z Ruska pro dotčené politiky za reálnou. „Vypadalo by to jako ze špionážního filmu, kdybychom neměli v celém světě příklady, že to Rusko tak myslí a velice často dotahuje do konce.“

„Dotyční nejsou schopni nést následky svých jednání. Najednou se cítí v nebezpečí, ale když rozhodují mimo své legitimní pravomoci, tak dělají hrdiny? To mi moc hrdinské nepřidá, když to nedomýšlejí,“ kritizuje Filip.

„Reakci vlády na tuto situaci považuji za velice povrchní, fádní a formální. 140 diplomatů na ruské ambasádě v Praze je naprostý nepoměr k tomu, jak je to všude jinde,“ konstatuje Růžička a připomíná případy z Velké Británie.

„Tam je asi polovina ruských diplomatů, přestože je to země šestkrát větší než my. U nás jich máme 140. Takže chápu, že policie vyzvala komunální politiky, aby přijali policejní ochranu a ti tak učinili,“ uzavírá senátor.

„Zastávám stanovisko, že v mezinárodních vztazích má dojít k dohodě. Tu právní normu jsem četl a podle mého právního názoru se na tuto sochu vztahuje mezinárodní smlouva. Český ministr zahraničí souhlasil, že se sejdou experti a vytvoří společný názor na to, jak tuto mezinárodní smlouvu vykládat. “ Vojtěch Filip